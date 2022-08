Wlej to do toalety i odczekaj. Efekt wow za 2 zł

Spis treści: 01 Jak wyczyścić zabrudzoną toaletę bez użycia chemii?

02 Drożdże w toalecie – dlaczego warto trzymać się tej metody sprzątania?

Jak wyczyścić zabrudzoną toaletę bez użycia chemii?

Jak sprzątać, by nie szkodzić malcowi?

Zastosuj ten trik podczas mycia okien. Zapomnisz o pożółkniętych ramach

Ile kosztuje wynajęcie firmy sprzątającej na święta? Znamy stawki

Jak usunąć nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci? Używanie żrącej chemii w domu może i zapewnia czystość oraz pozbycie się uciążliwego brudu, ale nie jest szczególnie zdrowe ani dla nas, ani dla środowiska.

Naturalne metody czyszczenia cieszą się ostatnio dużą popularnością. Do łask wraca używanie sody oczyszczonej, gliceryny, czy octu. Okazuje się, że pewien składnik do czyszczenia toalet znajdziemy w naszej... kuchni.

Brudna muszla klozetowa to nic przyjemnego, a także nic bezpiecznego dla człowieka. Bakterie znajdujące się w łazience powinny być regularnie przez nas usuwane w procesie sprzątania. Czy jednak z takim brudem poradzą sobie naturalne sposoby czyszczenia powierzchni? Okazuje się, że tak, a do samej muszli klozetowej możemy użyć drożdży. Do sprzątania przy pomocy drożdży, potrzebne nam będą tylko drożdże w proszku i gorąca, przegotowana woda.

Reklama

Zobacz też: To częste błędy podczas sprzątania. Unikaj ich

Aby rozprawić się z zabrudzoną od środka toaletą, należy:

wymieszać pół szklanki gorącej wody i łyżeczkę drożdży w proszku miksturę wlać na całą noc do muszli klozetowej rano spłukać drożdże bieżącą wodą i cieszyć się błyskiem odświeżonej toalety

Drożdże w toalecie – dlaczego warto trzymać się tej metody sprzątania?

Zdjęcie Drożdże mają wiele cennych właściwości / 123RF/PICSEL

Stosując tę metodę, należy jednak pamiętać o tym, by nie wsypać do wody zbyt dużej ilości tego produktu. Może on bowiem zapchać toaletę, a tego nie chcemy. Umiar jest tu kluczem do sukcesu.

Metoda z drożdżami jest niezwykle przyjazna dla środowiska. Czyszcząc w ten sposób toaletę, nie przyczyniamy się do powstawania toksycznych ścieków. Podobnie sprawa ma się z używaniem octu czy sody oczyszczonej. Dodatkowo, gdy używamy ścierki do sprzątania, którą następnie możemy wyprać, a nie ręczników papierowych, które trafiają po sprzątaniu do toalety, przyczyniamy się do ochrony środowiska. Jeżeli dodatkowo mieszkamy w domu, który jest połączony z szambem, to trafiające tam drożdże zniwelują przykry zapach.

Zobacz też: Drożdże w domowej apteczce. Moc zastosowań