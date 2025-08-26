Wsyp do pralki, a firanki odzyskają śnieżną biel. Niezawodna metoda naszych babć

Śnieżnobiałe firanki to wizytówka zadbanego i eleganckiego domu. Niestety kurz, dym papierosowy, zanieczyszczenia z zewnątrz, a także ekspozycja na słońce sprawiają, że firany szybko szarzeją i żółkną. Zwykłe pranie często nie przynosi pożądanych efektów. Dlatego warto skorzystać z tradycyjnych metod naszych babć, które wiedziały, jak sprawić, by firanki przez wiele lat wyglądały jak nowe i zachwycały nieskazitelną bielą.

W czym namoczyć poszarzałe firanki, by odzyskały dawną biel?
W czym namoczyć poszarzałe firanki, by odzyskały dawną biel?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jak wybielić firanki za pomocą sody oczyszczonej?
  2. Jak wybielić firanki za pomocą aspiryny?
  3. Jak wybielić firanki octem?
  4. Jak wybielić firanki kwaskiem cytrynowym?

Jak wybielić firanki za pomocą sody oczyszczonej?

Soda oczyszczona to jeden z najlepszych naturalnych produktów do prania i wybielania tkanin. Pomoże nie tylko pozbyć się uporczywych zabrudzeń, ale przede wszystkim niepożądanych zapachów, np. dymu papierosowego. Do dozownika na proszek oprócz detergentu należy wsypać 2-3 łyżeczki sody oczyszczonej. Im dłuższy cykl prania, tym lepiej.

Mocno zabrudzone lub poszarzałe firanki najlepiej najpierw namoczyć w roztworze sody. Do dużej miski lub wanny należy wlać ok. 10 litrów ciepłej wody i wsypać 50 dag sody oczyszczonej, a następnie dokładnie rozmieszać. Firanki powinno się moczyć co najmniej kilka godzin, a najlepiej przez całą noc.

Jak wybielić firanki za pomocą aspiryny?

Zachwycające efekty uzyskasz też, mocząc firany w roztworze wody z aspiryną. Na 5 litrów wody należy dodać 5 dobrze rozkruszonych tabletek popularnego leku. Po kilku godzinach firanki staną się zdecydowanie jaśniejsze. Później wystarczy je uprać jak zwykle.

Jak wybielić firanki octem?

Do prania i wybielania firanek warto też użyć octu spirytusowego. Nie tylko doskonale odświeża i rozjaśnia tkaniny, ale też działa antybakteryjnie, usuwa resztki detergentów, zmiękcza i zapobiega elektryzowaniu się tkanin, co jest szczególnie cenne w przypadku syntetycznych firan. Do dozownika na płyn do płukania wystarczy wlać pół szklanki octu i uruchomić pralkę jak zwykle. Inną metodą jest namoczenie firanek w roztworze wody i octu (pół szklanki octu na 5 l ciepłej wody) przez co najmniej godzinę.

Ręka odsuwająca białą, delikatną zasłonę przy dużym oknie, przez które wpada naturalne światło.
Firany poszarzały, a zwykłe pranie nie przynosi efektów? Skorzystaj z metody naszych babć123RF/PICSEL

Jak wybielić firanki kwaskiem cytrynowym?

Jeśli chcesz, by firanki były śnieżnobiałe, a do tego przyjemnie pachniały, do dozownika na proszek (oprócz zwykłego detergentu) dodaj pół szklanki kwasku cytrynowego i ustaw delikatny tryb prania. Ta metoda sprawdzi się zwłaszcza w przypadku delikatnych firan, np. lnianych. Po praniu firanki najlepiej rozwiesić na słońcu, które dodatkowo je rozjaśni.

