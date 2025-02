1. Do blendera przełożyć herbatniki i zmiksować na piasek. Okruchy przesypać do miski, wlać roztopione masło, wymieszać. Masę ciasteczkową przełożyć do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia, wyrównać i docisnąć (tortownica o śr. 25cm lub 24cm, ale z brzegiem 8 cm)

2. Do miski przełożyć ser, dodać cukier, mąkę ziemniaczaną, cukier z wanilią, jogurt i pokruszoną chałwę, wymieszać mikserem do połączenia składników.

3. Następnie do masy dodawać po jednym jajku, po każdym dodaniu wymieszać mikserem do połączenia składników.

4. Gotową masę serową wylać na spód w blaszce i ciasto wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec w temperaturze 160°C na funkcji góra - dół przez około 30 minut. Po tym czasie zwiększyć temperaturę do 170°C i piec jeszcze przez około 40 minut. Po upieczeniu sernik można zostawić w piekarniku przy uchylonych drzwiczkach na około 15 minut.

Sernik wyjąć z piekarnika i odstawić go na około 2-3 godziny do ostudzenia.

5. Do rondelka wlać śmietankę, dodać pokruszoną chałwę, postawić na ogniu i podgrzewać, cały czas mieszając, aż masa trochę zgęstnieje i zrobi się jednolita.

6. Gotową polewę wylać na ciasto w blaszce i wyrównać. Sernik odstawić, aż polewa ostygnie. Następnie wstawić go do lodówki na parę godzin, ja wstawiłam go na całą noc.

7. Schłodzony sernik ostrożnie wyjąć z blaszki. Nożem oddzielić ciasto od brzegów blaszki i zdjąć obręcz. Sernik można posypać odrobiną chałwy.