Odciski pojawiają się na stopach od noszenia nieodpowiedniego obuwia - w złym rozmiarze, zbyt ciasno przylegającego albo od wielogodzinnego chodzenia w szpilkach. Powodem może być także to, że do danego obuwia nie założyliśmy skarpetek. Nagniotki powstają, kiedy przez dłuższy czas skóra na stopie narażona jest na intensywne tarcie i ucisk. Powstają wtedy bolesne uwypuklenia w postaci zgrubiałej skóry. Powodują one zagęszczenie włókien kolagenowych i przyspieszenie procesu dojrzewania spłaszczonych komórek rogowych. Na szczęście dzięki domowym metodom możesz się ich szybko pozbyć.