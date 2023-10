Substancje zawarte w liściach tego chińskiego drzewa mają działanie przeciwzapalne, potrafią obniżać poziom glukozy we krwi oraz wspomogą odchudzanie. Stosowany zewnętrznie wspomoże skórę, włosy i paznokcie. Sprawdź jak przyrządzić oraz kiedy przyjmować napar z morwy białej.

Napar z morwy białej - właściwości lecznicze

Napar z morwy białej jako pierwsi zaczęli stosować Chińczycy, ponieważ to właśnie stamtąd pochodzi ta roślina. Morwa biała była przez nich stosowana jako środek moczopędny w chorobach pęcherza. Dawniej napar z morwy białej podawano dzieciom, które rosły wolniej niż ich rówieśnicy. Stosowano go także do zwalczania gorączki, a także w okresie jesienno-zimowym jako środek wzmacniający organizm. Napar z morwy białej swoje właściwości lecznicze zawdzięcza zawartości wielu cennych witamin oraz flawonoidów. Współczesna medycyna potwierdza działanie przeciwnowotworowe, ponieważ substancje zawarte w liściach morwy białej zwalczają wolne rodniki.

Zdjęcie Substancje zawarte w liściach tego chińskiego drzewa mają działanie przeciwzapalne, potrafią obniżać poziom glukozy we krwi oraz wspomogą odchudzanie / 123RF/PICSEL

Napar z morwy białej - zalecenia

Napar z morwy białej można pić jako zamiennik herbaty. Może stosować go prawie każdy. Jest doskonałym rozwiązaniem dla diabetyków. Dzieje się tak, ponieważ morwa biała hamuje aktywność enzymów rozkładających cukry a tym samym obniża ilość węglowodanów wchłanianych do krwi. Ta właściwość pozwala naparowi z morwy białej być także naturalnym środkiem na odchudzanie. Wszystko dlatego, że im mniej węglowodanów przyswoi nasz organizm, tym mniej odłoży się tkanki tłuszczowej. Napar z morwy białej jest zalecany przez dietetyków podczas stosowania diety odchudzającej.

Napar z morwy białej - stosowanie zewnętrzne

Napar z morwy białej można stosować także zewnętrznie. Podobnie jak wiele innych roślin posiadających działanie lecznicze, morwę białą również można aplikować na skórę. Dzięki swoim przeciwzapalnym właściwościom łagodzi podrażnienia, nawilża a nawet zmniejsza widoczność przebarwień. Morwa biała posiada właściwości przeciwutleniające, zatem jej stosowanie zewnętrzne pomoże nam zachować młodość na dłużej. To doskonały środek zarówno dla osób młodych (np. z problemem trądzikowym) jak i starszych (pragnących zatrzymać upływ czasu).

Napar z morwy białej - przeciwskazania

Napar z morwy białej może pomóc osobom z cukrzycą, jednak jego przyjmowanie warto skonsultować z lekarzem. Zwłaszcza jeśli stosujesz leki, których działanie może zostać wzmocnione przez substancje zawarte w morwie białej. Podobnie jest z lekami obniżającymi poziom cholesterolu - jeśli je przyjmujesz, koniecznie skonsultuj picie naparu z morwy białej z lekarzem prowadzącym. Ponadto, zażywanie morwy białej - choć dawniej była stosowana jako środek wspomagający laktację - odradza się także kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Napar z morwy białej może być nieprzyjazny alergikom, dlatego przed zastosowaniem warto sprawdzić, czy nie jesteśmy uczuleni na żadną z substancji zawartej w tym chińskim drzewie.

Napar z morwy białej - jak pić

Napar z morwy białej można pić jako zamiennik herbaty. Zalecaną ilością, w jakiej powinno przyjmować się napar z morwy białej są dwie filiżanki wypijane - najlepiej - pół godziny przed posiłkiem. Dzięki temu pobudzi nasz organizm do trawienia - szybciej będziemy syci oraz pokarm łatwiej rozłoży się w naszym ciele na substancje odżywcze.

Napar z morwy białej - jak przygotować

Napar z morwy białej przygotowuje się jak zwykłą herbatę.

Suszone liście wsypuje się w odpowiedniej ilości do kubka lub filiżanki, a następnie zalewa gorącą wodą i parzy przez 5-10 minut. Do zaparzacza wsypujemy około 2 g suszonych liści, zalewamy je około 150-200 ml gorącej wody i pozostawiamy do zaparzenia.