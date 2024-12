Są to:

Do przygotowania pomarańczowego odświeżacza potrzebujesz tylko:

Pomarańcza z goździkami to znany sposób na nadanie wnętrzom pięknego zapachu

Do miski sok wyciśnięty z pomarańczy, a następnie dodaj do niego sól. Postaw w miejscu, w którym zapach będzie miał szansę jak najlepiej roznieść się po całym domu. Dzięki cytrusowemu naturalnemu aromatowi twój dom zyska na przytulności i świeżości.

Kolejna propozycja obejmuje znany już wielu osobom patent na porozstawiane w różnych zakątkach domu pomarańcze, w które powbijane zostały goździki . Jeśli dodamy do nich wstążeczkę, będą stanowić uroczą ozdobę każdego pomieszczenia a zapach pomarańczowo-goździkowy nada niepowtarzalnej atmosfery.

Do wykonania kolejnego odświeżacza potrzebujesz tylko żelatyny, soli, ulubionego olejku eterycznego. Wymieszaj żelatynę z wodą (użyj połowę mniej wody, niż zalecane jest na opakowaniu). Dodaj sól i kilka kropel olejku eterycznego. Przelej płyn do silikonowych foremek lub ozdobnego słoiczka i zostaw do zastygnięcia. Ta własnoręcznie zrobiona galaretka zapachowa utrzymuje aromat nawet 2 tygodnie!