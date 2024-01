Palma kokosowa nie bez przyczyny nazywana jest drzewem życia. Jej owoce są bowiem skarbnicą cennych składników odżywczych, które od lat doceniają mieszkańcy Azji. Orzech kokosowy jest jednym z najcenniejszych darów natury. Im młodszy, tym silniejsze jego właściwości.

Dlaczego warto pić wodę kokosową? Jeden z najzdrowszych napoi na świecie

Palma kokosowa rodzi orzechy przez cały rok. Z jednego drzewa uzyskać można do 75 kokosów, a z nich kolejno miąższ oraz sok, zwany popularnie wodą kokosową.

Woda kokosowa jest bielmem jądrowym młodych owoców kokosa, do pozyskania której wybiera się te młodsze, zwykle sześcio- lub dziewięciomiesięczne. W krajach o klimacie tropikalnym jest popularnym napojem, występującym nie tylko w świeżej, ale również butelkowanej czy puszkowanej postaci. W innych rejonach świata stale zyskuje jednak na popularności. Dlaczego warto ją pić?

Woda kokosowa ma skład zbliżony do ludzkiego osocza. Dlatego też jest najlepiej wchłaniana przez organizm, a co za tym idzie - optymalnie wykorzystywana. To jeden z tych napoi, który wręcz idealnie nawadnia organizm. Nic więc dziwnego, że pokochali go przede wszystkim sportowcy. Co ważne, woda kokosowa dostarcza do naszego organizmu sporą dawkę:

minerałów: potasu, magnezu, wapnia i sodu,

witamin: C oraz B1, B2, B3, B5 oraz B6,

błonnika,

cytokininy.

Na co pomaga woda kokosowa? Nawadnia, odchudza i odmładza

Woda kokosowa jest prawdziwą skarbnicą składników odżywczych, dbających o nasze zdrowie. Obok nawodnienia organizmu zadba przede wszystkim o układ krążenia, rozrzedzając krew i zapobiegając zakrzepom. Dlatego też jej spożywanie poleca się osobom po operacjach oraz tym wracającym do zdrowia po ciężkich chorobach.

Woda kokosowa, za sprawą usprawniającego pracę jelit błonnika, przyspiesza również metabolizm i wspomaga trawienie. Podobny napój dobroczynnie wpływa na układ pokarmowy, dlatego też warto sięgać po niego w momencie problemów z trawieniem, biegunek lub wymiotów.

Czy picie wody kokosowej jest zdrowe? Odmładzająca dawka zdrowia

Woda kokosowa niweluje również szkodliwe działanie wolnych rodników, spowalniając procesy starzenia się komórek i skóry. Dzięki nawadniającym właściwościom ujędrnia i uelastycznia skórę, niwelując widoczność zmarszczek. Przy problemach zdrowotnych, na przykład trądziku czy egzemie, wodę można stosować również w formie okładów, przemywając skórę. Nic nie stoi na przeszkodzie by dodać kilka kropli również do szamponu, wzmacniając w ten sposób włosy.

Woda kokosowa polecana jest również w dietach odchudzających, gdzie liczy się kalorie. Szklanka tego napoju ma ich zaledwie 46.

Kokosowy napój polecany jest też w okresie przeziębień i grypy. Obok antywirusowych, przeciwgrzybiczych i przeciwalergicznych właściwości ma również wspomagać odporność i przyspieszać powrót do zdrowia.

Jak często można pić wodę kokosową?

Zwykle zaleca się wypicie jednej szklanki wody kokosowej dziennie. Po napój nie powinny sięgać jednak kobiety w pierwszym trymestrze ciąży.