Cebula - dla zdrowia i smaku

Jędrna, soczysta, pełna smaku i aromatu cebula to jeden z ulubionych dodatków do wielu potraw. W kuchni z niecierpliwością próbujemy dobrać się do jej wnętrza, wyrzucając cienkie i kruche łupiny, które otaczają ją z zewnątrz. Zamiast bez zastanowienia wrzucać je do śmietnika, zacznijmy korzystać z ich prozdrowotnych właściwości.

W łupinach cebuli znajdziemy przede wszystkim kwercetynę, czyli naturalny antyoksydant. Obecność przeciwutleniacza wspomaga niwelowanie stresu oksydacyjnego, przyczyniającego się do szybszego starzenia skóry. Składnik zwalcza wolne rodniki i obniża ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. Na tym zalety skórek cebuli się nie kończą. Specjaliści zwracają uwagę także na:

oczyszczanie jelit,

łagodzenie nudności,

zmniejszanie ciśnienia krwi,

redukowanie objawów alergii,

hamowanie rozwoju cukrzycy typu 2,

zapobieganie chorobom serca oraz miażdżycy.

Jak zrobić i stosować napar z łupin cebuli?

Zdjęcie Łupiny z cebuli posłużą do przyrządzenia zdrowotnego naparu / 123RF/PICSEL

Zanim zabierzemy się za przygotowanie domowej herbatki, zaczynamy od dokładnego wyszorowania całej cebuli. Następnie obieramy ją ze skórki, którą wrzucamy do garnka lub rondelka. Zalewamy ją wodą, gotujemy przez 15-20 minut, a następnie pozostawiamy do całkowitego wystudzenia. Gotowy wywar przecedzamy przez sitko i pijemy jedną szklankę wieczorową porą.

Alternatywna metoda wymaga od nas wrzucenia łupin cebuli do dużego dzbanka, zalanie ich wrzątkiem i zaparzania przez 5-8 minut. Po upływie wymaganego czasu wyciągamy ze środka pływające skórki i wypijamy przed pójściem spać. Wprowadzenie napoju do stałej diety wzmocni naturalną odporność organizmu, rozprawi się z nawracającymi alergiami, a także obniży zbyt wysokie ciśnienie krwi.

Łupiny cebuli - nietypowe zastosowanie

Wyrazista w smaku cebula stanowi jeden z podstawowych składników wielu tradycyjnych oraz nowoczesnych dań. Najczęściej wykorzystujemy jedynie samo warzywo, odruchowo wyrzucając do kosza otulającą je łupinę. Co ciekawe, po pokruszenie świetnie nadaje się jako dodatek podbijający smak oraz kolor gotowanej zupy. W skórkach cebuli znajdziemy także sporo błonnika oraz przeciwutleniaczy, składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Gotowane łupinki cebuli sprawdzą się również do barwienia tkanin, włóczki oraz wielkanocnych pisanek. Na bazie resztek warzywa przygotujemy domową płukankę do włosów, wspomagającą walkę z coraz częściej pojawiającymi się siwymi włosami. Woda po gotowaniu łupin cebuli używana jest jako naturalny tonik łagodzący stany zapalne oraz wypryski. Panie domu stosują ją także jako remedium na suche i popękane pięty.

