Za odprawę emerytalną możesz otrzymać nawet 27 tys. zł. Od czego zależy ta kwota?

Oprac.: Karina Kowalska Porady

Odprawa emerytalna jest dodatkowym świadczeniem dla pracownika, który zyskuje prawo emerytury. Świadczenie to otrzymuje się po rozwiązaniu stosunku pracy. Wysokość odprawy emerytalnej ustala pracodawca, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ile dokładnie wynosi, jak ją obliczyć w przypadku różnych instytucji zatrudniających i co ze składkami do ZUS-u?

Zdjęcie Odprawa emerytalna dla każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Ile wynosi? / Marek Bazak / East News