Orzechy piniowe, nazywane potocznie także piniolami to tak naprawdę jadalne nasiona pochodzące z kilku rodzajów sosen, głównie Pinus pinea . Wyróżniają się jasną barwą oraz podłużnym kształtem. Ze względu na delikatny, maślany smak okazują się interesującym uzupełnieniem talerza. Są popularnym składnikiem pesto, ale sprawdzają się też jako dodatek do sałatek, dań makaronowych oraz deserów.

Orzeszki piniowe zawierają kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, przez co działają przeciwzapalnie i wspomagają pracę serca . Dodając do tego witaminy z grupy B, E oraz K otrzymujemy zestaw przekładający się na prawidłowe działanie układu krążenia i hormonalnego . Z kolei białko i błonnik pomagają kontrolować apetyt, jednocześnie poprawiając trawienie.

Orzechy jako takie z jednej strony są zaliczane do grona najzdrowszych produktów, a z drugiej sporo się mówi o ich kaloryczności. Z tego względu należy zachować umiar w jedzeniu, aby skorzystać z dobroczynnych właściwości bez obaw o przyrost masy ciała. Orzechy piniowe w 100 g zawierają około 670 kcal . To niemało, dlatego zaleca się nie przekraczać dziennie porcji o wadze 30 g.

Najbardziej popularnym zastosowaniem jest dodawanie orzechów piniowych do pesto bazyliowego. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dorzucać je do sałatek. Świetnie komponują się z rukolą oraz burakami. Pasują do kremowych zup i pieczonych warzyw. Uzupełnić nimi można poranną owsiankę lub muesli, a także domowe wypieki.