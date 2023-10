Spis treści: 01 Czy pistacje są zdrowe?

02 Pistacje dobre na odchudzanie, ale pod pewnymi warunkami

03 Smaczny sposób na obniżenie ciśnienia i cukru

04 Orzechy pistacjowe a odporność

05 Jedz pistacje dla pięknej skóry

06 Orzechy szczęścia zdrowe dla oczu

Czy pistacje są zdrowe?

Odpowiedź na to pytanie zapewne nasuwa się sama. Pistacje należą do jednych z najzdrowszych orzechów, więc włączenie ich w umiarkowanych ilościach do codziennej diety pozytywnie wpłynie na stan całego organizmu. Ważne, aby nie były to solone smakołyki. Ile pistacji jeść dziennie? Zaleca się, aby była to mniej więcej garść orzechów (około 30-40 gramów).

Jeśli należysz do ich zagorzałych fanów i trudno zachować ci umiar, zastosuj tzw. zasadę pistacji. Polega ona na tym, aby podczas jedzenia smacznych orzechów, pozostawiać w zasięgu wzroku ich łupiny. Dzięki temu łatwiej jest ocenić rozmiar spożytej porcji i poprzestać na zalecanej ilości. Działanie psychologiczne tego triku sprawia, że szybciej czujemy się syci i spożywamy mniej kalorii.

Pistacje dobre na odchudzanie, ale pod pewnymi warunkami

Z jednej strony orzechy pełne są dobroczynnych składników, z drugiej jednak wiele osób unika ich jedzenia podczas odchudzania, mając na uwadze wysoką kaloryczność. Ile kalorii mają pistacje? W 100 gramach zawierają około 560 kalorii, jednak w znacznej mierze wartość ta wynika z obecności cennych dla zdrowia nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Spożywanie garści pistacji dziennie podczas diety odchudzającej skutecznie zwalczy ochotę na podjadanie słodkich i słonych przekąsek. Jednocześnie są bardzo dobrym źródłem białka i błonnika pokarmowego, który na dłużej zapewnia uczucie sytości. Bez burczącego brzucha dużo łatwiej jest trzymać się swoich dietetycznych postanowień i pozbyć się niechcianych boczków oraz wałeczków.

Zdjęcie Nie przesadzaj z ilością, a pistacje przysłużą się zdrowiu / 123RF/PICSEL

Smaczny sposób na obniżenie ciśnienia i cukru

Niewielkie orzechy są skarbnicą potasu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania serca. Kwasy tłuszczowe omega 3 wspierają obniżanie poziomu "złego" cholesterolu i zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób na tle układu sercowo-naczyniowego. Jednocześnie mają niski indeks glikemiczny i oddziałują łagodnie na zmniejszanie poziomu glukozy we krwi, chronią również przed jego dużymi wahaniami. Pistacje w diecie cukrzyków okażą się więc doskonałym uzupełnieniem codziennych posiłków. Ponownie jednak należy podkreślić rolę umiaru w ich jedzeniu — dla skorzystania ze zdrowotnych właściwości pistacji nie przekraczaj 30-40 gramów dziennie.

Orzechy pistacjowe a odporność

O układ immunologiczny należy dbać przez cały rok — nie tylko w okresie jesienno-zimowym, kiedy przeziębienia zdają się czyhać na każdym kroku. Bogaty skład pistacji pomoże w tworzeniu bariery chroniącej nas przed przeziębieniami. Jednocześnie pozwoli też na regulowanie równowagi kwasowo-zasadowej organizmu i usprawni usuwanie z ciała toksyn, które wpływają na pogorszenie się naszego samopoczucia i kondycji.

Jedz pistacje dla pięknej skóry

Przeciwutleniacze, w które obfitują "uśmiechnięte orzechy", przekładają się również na stan skóry. Zyskuje ona promienny i wyrównany koloryt, spowolnione zostają procesy starzenia. O cerę należy dbać nie tylko poprzez wsmarowywanie w siebie ogromnych ilości kremów i balsamów. Odpowiednio skomponowany jadłospis i działanie "od środka" są równie ważne.

Zdjęcie Nie ulega wątpliwości, że pistacje są zdrowe / 123RF/PICSEL

Orzechy szczęścia zdrowe dla oczu

Regularne jedzenie pistacji zwiększa poziom luteiny w organizmie. Substancja ta jest niezbędna do zachowania sokolego wzroku przez długie lata. Niestety, nie jest produkowana w ludzkim ciele, więc konieczne jest jej dostarczanie wraz z posiłkami. Pistacje okażą się w tej materii dużym sprzymierzeńcem.

Nie powinny zapominać o nich osoby, które dużo czasu spędzają przed ekranem smartfona, komputera czy przed telewizorem. Będą wsparciem dla zawodowych kierowców, jak i osób, które na co dzień dużo podróżują, a wielogodzinne prowadzenie samochodu to ich chleb powszedni. Długie przebywanie w źle oświetlonych pomieszczeniach też negatywnie wpływa na stan wzroku. Szkodliwa jest zarówno mała ilość światła, jak i zbyt intensywne oświetlenie. Przyjrzyj się swojemu otoczeniu i wspieraj ciało na różne sposoby — włączenie do menu pistacji będzie jednym z najprzyjemniejszych.

