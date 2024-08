Wpływ kawy na zdrowie – co warto wiedzieć?

Kofeina jest najbardziej znanym składnikiem kawy, który działa jako stymulant centralnego układu nerwowego. Może podnosić poziom energii, poprawiać koncentrację i stymulować funkcje poznawcze, co jest powodem, dla którego wiele osób sięga po kawę rano lub w trakcie dnia. Jej działania w głównej mierze polega na blokowaniu adenozyny, neuroprzekaźnika, który powoduje uczucie zmęczenia. W wyniku tego zwiększa się wydzielanie innych neuroprzekaźników, takich jak dopamina i norepinefryna, a to prowadzi do zwiększenia pobudzenia i poprawy nastroju.

Kofeina może również przyspieszać metabolizm i zwiększać spalanie tłuszczu, co jest korzystne w kontekście kontroli masy ciała. Jednak nadmierne spożycie kofeiny może prowadzić do negatywnych skutków, takich jak niepokój, bezsenność, czy podwyższone ciśnienie krwi.

Antyoksydanty w kawie

Kawa jest bogata w antyoksydanty, które są związkami chroniącymi komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki. Wolne rodniki to niestabilne cząsteczki, które mogą prowadzić do stresu oksydacyjnego, stanu związanego z wieloma chorobami przewlekłymi, takimi jak nowotwory, choroby serca i neurodegeneracyjne.

Jednym z głównych antyoksydantów w kawie jest kwas chlorogenowy, który ma właściwości przeciwzapalne i może przyczyniać się do obniżenia ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 oraz chorób układu krążenia. Kwas chlorogenowy może także wpływać na metabolizm glukozy i zmniejszać wchłanianie cukru w przewodzie pokarmowym

Diterpeny: Kafestol i Kahweol

Diterpeny to grupa związków chemicznych, które występują w kawie, zwłaszcza w formach niefiltrowanych, takich jak kawa po turecku, espresso czy kawa parzona w kawiarce. Kafestol i kahweol to dwa główne diterpeny, które mają zdolność podnoszenia poziomu cholesterolu LDL (tzw. "złego" cholesterolu) we krwi.

Badania opublikowane przez Northwestern Scholars wskazują, że regularne spożywanie dużych ilości kawy zawierającej diterpeny może prowadzić do wzrostu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Z drugiej strony, diterpeny mają także działanie przeciwnowotworowe, immunomodulujące i mogą chronić wątrobę przed toksynami. W związku z tym ich wpływ na zdrowie jest złożony i zależy od ilości oraz częstotliwości spożycia kawy.

W jakiej postaci kawa jest najzdrowsza?

Wybór najzdrowszej formy kawy nie jest prosty, ponieważ każda metoda parzenia ma swoje unikalne właściwości. Jednak kluczowym czynnikiem, który warto wziąć pod uwagę, jest sposób jej filtrowania, ponieważ to on decyduje o ilości diterpenów i antyoksydantów w naparze.

1. Kawa filtrowana

Parzenie kawy przy użyciu papierowego filtra, jak w przypadku metody drip czy pour-over, jest uważane za jeden z najzdrowszych sposobów przygotowania tego napoju. Papierowy filtr skutecznie zatrzymuje większość diterpenów, związków, które mogą podnosić poziom cholesterolu LDL we krwi. Dzięki temu kawa staje się łagodniejsza dla układu sercowo-naczyniowego, co czyni ją zdrowszym wyborem dla miłośników tego aromatycznego naparu.

2. Kawa z ekspresu ciśnieniowego (espresso)

Espresso to metoda, która wykorzystuje wysokie ciśnienie do szybkiej ekstrakcji kawy. Chociaż espresso jest bogate w antyoksydanty, to zawiera także większą ilość diterpenów niż kawa filtrowana. Warto jednak zaznaczyć, że ze względu na małe porcje, spożycie diterpenów z jednej filiżanki espresso jest ograniczone.

3. Kawa parzona w kawiarce

Zaparzanie kawy w kawiarce to popularny sposób, najczęściej wykorzystywany we Włoszech. Kawa przygotowywana z wykorzystaniem tej metody jest intensywna i aromatyczna, ale podobnie jak espresso, zawiera wyższy poziom diterpenów niż kawa filtrowana. Jeżeli zależy nam na korzyściach zdrowotnych, warto spożywać ją umiarkowanie.

4. Kawa po turecku i parzona na zimno

Kawa po turecku oraz cold brew to metody, które nie wymagają filtrowania naparu. W przypadku kawy po turecku, fusy pozostają w filiżance, a to niestety zwiększa zawartość diterpenów. Z kolei cold brew, parzona na zimno przez wiele godzin, ma niską kwasowość, korzystną dla osób z wrażliwym żołądkiem, ale nadal zawiera diterpeny.

Najlepsza na odchudzanie jest kawa z ekspresu ciśnieniowego lub parzona po turecku 123rf.com 123RF/PICSEL

Jak parzyć kawę, żeby była zdrowa?

Jeśli chcesz czerpać maksymalne korzyści zdrowotne z kawy, wybieraj metody filtrowane, takie jak drip, pour-over czy ekspres przelewowy. Unikaj dodawania cukru, syropów i śmietanki, które mogą znacząco zwiększyć kaloryczność kawy i niwelować jej zdrowotne właściwości. Jeśli zależy ci na zdrowiu, pij kawę bez dodatków lub z minimalną ilością mleka roślinnego.

Pamiętaj również, że kawa, jak każdy napój zawierający kofeinę, powinna być spożywana z umiarem. Zalecana dawka kofeiny to maksymalnie 400 mg dziennie, co odpowiada około czterem filiżankom naparu.

Kawa będzie o wiele zdrowsza, jeśli będziemy wybierać ziarna wysokiej jakości - organiczne, wolne od pestycydów i innych chemikaliów. W ten sposób zadbasz o swoje zdrowie i dodatkowe wesprzesz zrównoważone rolnictwo.

Jaka jest najlepsza metoda parzenia kawy?

Według badań naukowych, jedną z najzdrowszych metod parzenia kawy jest metoda filtrowania, np. przy użyciu papierowego filtra. Badania opublikowane w European Journal of Preventive Cardiology wykazały, że filtrowana kawa jest zdrowsza niż kawa niefiltrowana, szczególnie dla osób starszych. Filtrowanie kawy pomaga usunąć diterpeny, czyli związki, które mogą podnosić poziom cholesterolu.

Kawa będzie zdrowsza bez dodatku cukru i mleka. 123RF/PICSEL

Natomiast badania przeprowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi wykazały, że sposób parzenia kawy ma wpływ na zawartość antyoksydantów, kwasów fenolowych, flawonoidów i kofeiny w naparze. Metoda pour-over pozwala na uzyskanie wysokiego stężenia tych związków, a to może przynieść znaczące korzyści zdrowotne.

Przeczytaj również:

Prosty sposób na odchudzanie - domowa woda owsiana Interia Kulinaria