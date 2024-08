Pijesz trzy filiżanki kawy dziennie? Sprawdź, jak reaguje na to twój organizm

Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Dla wielu z nas poranna kubek tego napoju to nieodzowny rytuał, który dodaje energii i wprawia w dobry nastrój. Ale co się dzieje z naszym organizmem, gdy codziennie pijemy trzy filiżanki kawy? Czy to bezpieczne, czy może wręcz korzystne dla naszego zdrowia? Przyjrzyjmy się temu bliżej, opierając się na badaniach naukowych.