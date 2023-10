Spis treści: 01 Skorzonera — kiedy smakuje najlepiej?

02 Instrukcja kulinarnej obsługi skorzonery. Jak jeść czarny korzeń?

03 Czy skorzonera jest zdrowa?

04 Wężymord w służbie trawienia i odchudzania

05 Jedz czarny korzeń dla wzmocnienia

Skorzonera — kiedy smakuje najlepiej?

Ubolewasz nad tym, że wraz z nadejściem jesieni w warzywniakach i na straganach jest coraz mniej świeżych, sezonowych warzyw? Być może musisz zmienić swoje podejście i rozszerzyć kulinarny repertuar. Skorzonerę, nazywaną też wężymordem i czarnym korzeniem, wykopuje się w październiku i listopadzie. Jeśli decydujesz się na samodzielną uprawę, musisz wiedzieć, że najlepiej smakuje w pierwszym roku od posadzenia. Jeśli korzeń spędzi zimę w gruncie, stanie się twardszy i włóknisty.

Instrukcja kulinarnej obsługi skorzonery. Jak jeść czarny korzeń?

Warzywo zajadać można pod różnymi postaciami. Świetnie smakuje pieczone, może stać się składnikiem wykwintnego risotto. Jak smakuje skorzonera? Jej walory porównywane są do szparagów (czarne korzenie bywają zresztą określane mianem "zimowych szparagów") z pikantną nutą.

Od czego zacząć pracę w kuchni? Od założenia rękawiczek. Korzeń ma silne właściwości barwiące, a usunięcie czerwono-brunatnych plam z dłoni będzie uciążliwe. Do tego jasny miąższ wydziela klejący, mleczny sok, który też może uprzykrzać kulinarne eksperymenty. Jakie triki podczas gotowania skorzonery warto jeszcze znać?

Korzeń bardzo szybko ciemnieje. Jeśli po obraniu nie planujesz natychmiastowej obróbki, włóż go do naczynia z wodą wymieszaną z sokiem z cytryny.

By wydobyć pełnię smaku skorzonery podczas gotowania, do wody dodaj odrobinę soli oraz cukru.

Przed gotowaniem warzywa nie trzeba obierać ani kroić. Dzięki temu zachowa większość witamin, a jednocześnie łatwiej będzie zdjąć z wężymordu skórkę.

Czy skorzonera jest zdrowa?

Warzywo warto włączyć do diety nie tylko ze względu na walory smakowe. O cennych właściwościach skorzonery decyduje między innymi obecność inuliny w składzie. To naturalnie występujący węglowodan, który ma działanie obniżające poziom cukru we krwi. Wężymord będzie więc bezpiecznym uzupełnieniem diety cukrzyków.

Połączenie inuliny z potasem, w który czarny korzeń też jest bogaty, bardzo dobrze działa na serce. Zestaw ten:

obniża poziom "złego" cholesterolu,

reguluje ciśnienie tętnicze,

zmniejsza ryzyko miażdżycy.

Wężymord w służbie trawienia i odchudzania

Skrupulatnie liczysz kalorie, chcesz zrzucić nadprogramowe kilogramy, ale zauważasz, że twoje posiłki ciągle wyglądają tak samo? Staraj się włączać do diety nowe produkty. Jesienią, kiedy ochota na sycące i kaloryczne jedzenie rośnie, sięgnij po skorzonerę. Jest niskokaloryczna, a do tego dostarcza błonnik, który reguluje przemianę materii i odbiera chęć podjadania.

Czarny korzeń to również sposób na wsparcie żołądka i procesów trawiennych. Pomoże rozruszać jelita, zwalczając zaparcia. Wszystko to przekłada się na szybsze usuwanie toksyn z organizmu.

Jedz czarny korzeń dla wzmocnienia

Gdy robi się coraz chłodniej, a prognozy pogody informują o jesiennych i zimowych zawieruchach, coraz więcej uwagi poświęcamy sposobom na odporność. Zadbaj o nią od kuchni — skorzonera w tym względzie okaże się bardzo pomocna.

Uwzględnianie jej w jadłospisie zaleca się także osobom przemęczonym, zestresowanym i rekonwalescentom, którzy starają się wrócić do formy po długiej chorobie.

