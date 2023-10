Delikatne kluseczki leniwe mogą posklejać się w trakcie gotowania. By tego uniknąć, dolejmy do wody porcję oleju.

Pierogi leniwe podajemy na ciepło, od razu po ich ugotowaniu. Babcie oraz mamy najchętniej komponują je ze skwarkami, cebulką lub cukrem pudrem i śmietaną.

Zwolennicy nieszablonowych rozwiązań kulinarnych łączą parujące kluski leniwe z kotletem schabowym i mizerią, a nawet mielonymi i buraczkami.

Kluski leniwe - skąd wzięła się ich nazwa?

Podłużne, intensywnie serowe i rozpływające się w ustach. Ich przygotowanie nie jest zbyt czasochłonne, wymaga jednak odrobiny wysiłku. Skąd więc wzięła się nazwa kluski leniwe? Warto zacząć od tego, że danie przygotowuje się z takich samych składników, jak zwykłe pierogi. Na stole powinny się znaleźć: mąka, woda, jajka i biały ser.

Za przyciągającą wzrok nazwą stoi przede wszystkim lenistwo gospodyń, którym nie chciało się wyrabiać ciasta, wałkować, wykrawać i nadziewać smakowitym farszem. Zamiast tego wystarczyło wyrobić w misce wszystkie składniki, uformować podłużny wałek, pokroić nożem na kawałki i wrzucić do osolonej wody. W zależności od zamieszkiwanego regionu potrawę podaje się na słodko lub słono.

Jaki ser i mąka do klusek leniwych?

Zdjęcie Twaróg tłusty lub półtłusty świetnie sprawdzą się do pierogów leniwych / 123RF/PICSEL

Podstawą udanych klusek leniwych jest odpowiednio dobrany ser twarogowy. Do ich przygotowania nie wybierajmy gotowego produktu sernikowego w wiaderku, gdyż nie będzie miał odpowiednio zwartej konsystencji. Idealnie sprawdzi się ser tłusty lub półtłusty, nadający daniu doskonałego smaku oraz aksamitnej konsystencji. Doświadczone panie domu radzą zrezygnować z chudego sera. Choć posiada mniej kalorii, jest przy tym zbyt suchy i sypki, przez co nie chce łączyć się z innymi składnikami w trakcie wyrabiania.

Puszyste i bez gumowej konsystencji - takie leniwe lubimy najbardziej. Ich sekretem, oprócz twarogu, jest także dobór mąki. W sklepie sięgnijmy po mąkę pszenną białą. Choć może nas kusić pełnoziarnista - zostawmy ją do innego przepisu. Jeśli jednak jesteśmy zwolennikami wyłącznie tych najzdrowszych rozwiązań, pamiętajmy, by dodać porcję wody do ciasta. Kluski na bazie mąki żytniej często wychodzą dość twarde. Część przepisów zakłada także użycie mąki ziemniaczanej. Na co wpływa ten składnik? Kucharze twierdzą, że już odrobina ujednolici konsystencję.

Lista zakupów przed gotowaniem

Podawane ze świeżymi owocami, oblane zrumienioną na maśle bułką tartą, posypane cukrem z cynamonem lub ozdobione kleksem śmietany. Kluski leniwe to propozycja na lekki, ale zarazem sycący obiad. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zaserwować je jako dodatek do głównego dania mięsnego.

Składniki 0,5 kg twarogu półtłustego,

2 średnie jajka,

100 g mąki pszennej,

2 łyżki masła,

½ łyżeczki soli.

Domowe kluski leniwe - przepis palce lizać

Zdjęcie Jak szybko przygotować kluski leniwe? / 123RF/PICSEL

Twaróg w kostce, typu krajanka lub pakowany w specjalnych trójkątach mielimy w maszynce lub przepuszczamy przez praskę ręczną. Zmielony twaróg przekładamy do miski i dodajemy dwie łyżki miękkiego lub roztopionego i przestudzonego masła. W kolejnym kroku białko jajka oddzielamy do czystego naczynia, a żółtka dodajemy do masy twarogowej. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy, a następnie dodajemy pół szklanki mąki pszennej, np. tortowej, wrocławskiej lub poznańskiej, i pół łyżeczki soli. Do odłożonych na bok białek dodajemy szczyptę soli i ubijamy na sztywno. Gotową pianę delikatnie przekładamy do masy serowej i mieszamy za pomocą silikonowej szpatułki. Na tym etapie ciasto będzie bardzo lepkie, jednak powstrzymajmy się od dodawania kolejnej porcji mąki. Duży garnek napełniamy wodą, lekko solimy, przykrywamy pokrywką i ustawiamy na średnim ogniu. Czystą stolnicę lub specjalną matę oprószamy mąką, wykładamy na nią kawałek ciasta, tworzymy z niego wałek i nożem kroimy po skosie niewielkie kluski. Pierwszą porcję leniwych wrzucamy do gotującej się wody i trzymamy je jeszcze przez minutę od wypłynięcia, a następnie wyciągamy i odsączamy. Gotowe kluski leniwe podajemy z ulubionymi dodatkami. Doskonale smakują zarówno w wersji słodkiej, jak i wytrawnej. Smacznego!

