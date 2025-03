Kapusta stożkowa — co to za warzywo?

Jest to mniej typowa forma dobrze znanej w polskich kulinariach kapusty głowiastej. Jak sama nazwa wskazuje, charakteryzuje się zwartym, stożkowatym kształtem. Liście są zazwyczaj jasnozielone lub lekko niebieskawe, a w miarę dojrzewania mogą przybierać cieplejsze odcienie. Pod względem smakowym kapusta stożkowa wyróżnia się delikatną, lekko słodkawą nutą .

Jej charakter i struktura liści są subtelniejsze w porównaniu do tradycyjnej kapusty. Chrupiąca kapusta stożkowa może być jedzona zarówno na surowo , jak i po lekkim podgrzaniu.

To prawdziwa skarbnica witamin i minerałów. Kapusta stożkowa stanowi nie tylko atrakcyjny, ale też wartościowy element codziennej diety. W jej składzie na wyróżnienie zasługuje obecność witamin C oraz K, dzięki czemu korzystnie wpływa na odporność i krzepliwość krwi. Kapusta o spiczastym kształcie to również źródło witamin z grupy B, które są niezbędne dla prawidłowego działania ludzkiego metabolizmu.