Zielony "eliksir zdrowia". Wspomaga odchudzanie i poprawia wygląd

Chlorofil to związek organiczny występujący w zielonych roślinach, takich jak jarmuż, sałata czy szpinak. To naturalny antyoksydant o silnych właściwościach przeciwzapalnych i antynowotworowych. Nie tylko opóźnia procesy starzenia się organizmu, ale też wspiera detoksykację, stymuluje układ odpornościowy i poprawia pracę jelit. A to jeszcze nie koniec jego dobroczynnego wpływu na ludzkie ciało. Jak dostarczać chlorofil do organizmu? Czy warto stosować suplementy z tym składnikiem i kto szczególnie potrzebuje chlorofilu?