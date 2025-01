Nadciśnienie tętnicze. Co zwiększa ryzyko tej choroby?

Optymalne ciśnienie krwi u dorosłego człowieka to 120/80 mmHg . W przypadku wystąpienia nadciśnienia, rzeczona wartość często przekracza 140/90 mmHg . Ryzyko schorzenia (warto podkreślić, że nadciśnienie to choroba przewlekła ) wzrasta przez:

Co ważne, nadciśnienie często rozwija się bez widocznych objawów . Czasem jednak mogą wystąpić problemy ze snem, bóle i zawroty głowy, duszności, nadmierna potliwość, uczucie zmęczenia lub kołatania serca.

Skutkami nieleczonego nadciśnienia może być większe ryzyko wystąpienia udaru mózgu czy niewydolności i zawału serca . Z tego względu ważne jest, by regularnie badać ciśnienie, dbać o zdrową dietę i aktywność fizyczną, a także zrezygnować z używek.

Czy da się obniżyć ciśnienie w 5 minut za pomocą jakichkolwiek ćwiczeń? Oczywiście nie, jeśli wykonamy je tylko jeden raz. Obniżanie ciśnienia to proces, który wymaga regularności. Poświęcenie 5 minut dziennie na ćwiczenia może pomóc na początku, jednak z czasem warto wydłużać ten czas. WHO zaleca osobom dorosłym wykonywanie umiarkowanej aktywności fizycznej 150-300 minut w tygodniu. Oznacza to, że dobrze jest ćwiczyć na przykład 25 minut dziennie lub 50 minut trzy razy w tygodniu.