Dla wielu osób zużyta torebka po herbacie jest śmieciem, który szybko ląduje na dnie kosza. Jak się jednak okazuje, można ją jeszcze z powodzeniem wykorzystać. Jedna ze sztuczek sprawdzi się szczególnie zimą. Niewiarygodne, na co się przyda!

Zawieś torebkę po herbacie na klamce lub kaloryferze. Ten trik warto poznać!

Torebkę do herbaty wymyślił w 1908 roku Thomas Sullivan. Pierwszy woreczek wykonano z jedwabiu, a sama herbata uważana była wówczas za towar luksusowy. Szeroką popularność zyskała dopiero w XX wieku. Wkrótce jedwab zastąpiono nieco tańszym woreczkiem z gazy. Ten jednak pozostawiał nieprzyjemny posmak. Niedługo później w jego miejscu pojawiła się torebka papierowa oraz włókna syntetyczne.

Dzisiaj wielu z nas nie potrafi wyobrazić sobie jesiennego, zimnego wieczoru bez kubka gorącej herbaty w dłoniach. Po wypiciu napoju warto pamiętać jednak o tym, aby nie wyrzucać torebek po naparze do kosza. Mają one bowiem wiele przydatnych zastosowań - zarówno w ogrodzie, domu, jak i samochodzie.

Naturalny odświeżacz powietrza. Sięgnij po torebkę herbaty

Zużyte torebki po herbacie mają szereg zastosowań. Używa się ich do przygotowania esencji, która kolejno trafia do doniczek z roślinami. W ten sposób mogą stać się one bardziej błyszczące. Herbaty używa się również do farbowania ubrań, wkłada do butów w celu zneutralizowania nieprzyjemnego zapachu, a także do czyszczenia brudnego sedesu czy mebli.

Zdjęcie Zanim wyrzucisz torebkę po herbacie, dobrze się zastanów / 123RF/PICSEL

Torebki po herbacie zdają się mieć niekończące możliwości ich późniejszego użytkowania. Jeden trik jest jednak wyjątkowy. Mała torebeczka może bowiem skutecznie walczyć z brzydkim zapachem, który pojawi się w mieszkaniu. Torebkę należy wycisnąć tuż po przygotowania napoju, a następnie położyć ją na kaloryferze. Gdy wyschnie, umieścić w miejscu, gdzie unosi się brzydki zapach. Wówczas w mig go wchłonie!

Torebkę po herbacie warto zawiesić również na klamce lub grzejniku, nasączając uprzednio ulubionym olejkiem eterycznym. Wówczas stanie się ona naturalnym odświeżaczem powietrza. Jeśli zdecydujemy się umieścić ją na kaloryferze, efekt może być jeszcze skuteczniejszy. Ciepło zintensyfikuje bowiem przyjemną woń. To nie tylko niezwykle prosty, ale również zaskakująco tani sposób.

