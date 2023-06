Pamiętaj o tych zasadach. Skóra muśnięta słońcem zachowa kolor na dłużej

Wyciąg z czarnego bzu jest popularnym składnikiem suplementów diety. Mogą być one wykorzystywane jako wsparcie w leczeniu różnych dolegliwości lub w ramach naturalnego wspierania organizmu. Co więcej, preparaty na bezie tej rośliny w łatwy sposób można przygotować samodzielnie. Niezwykle popularny jest sok z czarnego bzu, a także syrop, nalewka lub dżem.

Czarny bez - jak wygląda i kiedy kwitnie?

Czarny bez - nazywany też bzem lekarskim lub bzem dzikim występuje powszechnie na terenie całej Polski - najczęściej w lasach, nieużytkach oraz miejscach wilgotnych. Liście są jajowato-eliptyczne, a kwiaty białe, drobne, promieniste i tworzą baldachogrona. Owoce z kolei to mięsiste pestkowce o kulistym kształcie koloru ciemnofioletowego.

Czarny bez kwitnie w maju i czerwcu - wówczas kwiatostany są dostatecznie rozwinięte i można je zbierać.

Czarny bez - właściwości

To właśnie kwiaty oraz owoce bzu czarnego odpowiedzialne są za prozdrowotne właściwości, które poparte zostały licznymi badaniami. Są one źródłem:

olejków eterycznych,

witamin - C, B, A,

flawonoidów,

wapnia, magnezu, cynku, potasu,

związków polifenolowych,

glikozydów,

steroli,

triterpenów,

kwasów organiczne,

kwasów tłuszczowych,

garbników.

Owoce należy zbierać w sierpniu i wrześniu - istotne jest, aby spożywać je wyłącznie po obróbce termicznej.

Zdjęcie Kwiaty czarnego bzu można obtoczyć w cieście naleśnikowym i usmażyć. Dla wieku osób jest to wyjątkowy przysmak / 123RF/PICSEL

Czarny bez - na co pomaga?

Do najważniejszych prozdrowotnych właściwości bzu czarnego należą:

właściwości przeciwutleniające,

właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe,

oprawianie odporności organizmu,

właściwości napotne,

działanie wykrztuśnie.

Nie bez powodu więc czarny bez wykorzystuje się do produkcji wielu suplementów na odporność i leków do stosowania w czasie infekcji dróg oddechowych.

Czarny bez w cieście naleśnikowym - przepis

Zdjęcie Kwiaty czarnego bzu należy moczyć w cieście naleśnikowym wylanym na patelnię i smażyć z obu stron / 123RF/PICSEL

Z czarnego bzu można samodzielnie przygotować przetworzy - najczęściej są to soki syropy polecane podczas leczenia przeziębień. Ponadto czarny bez wykorzystywany jest do przygotowania pysznych przekąsek - np. kwiatostanów w cieście naleśnikowym. Przepisem na jaki specjał podzielili się ostatnio w mediach społecznościowych twórcy profilu Lasy Państwowe. Zamieścili filmik autorstwa psychodietetyczki - Karoliny Jarmuł i zachęcają do tego, aby korzystać z dobroci czarnego bzu, póki trwa na niego sezon.

Nie przegapcie, kwitnie bez czarny! Jest to gatunek, na którego kwiatostany fani leśnych kulinariów niecierpliwie czekają przez cały rok. Na filmie prosty i sprawdzony przepis na kwiatostany w cieście naleśnikowym. czytamy na Facebooku