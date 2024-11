Są to przede wszystkim warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, zdrowe tłuszcze i białka. Tego rodzaju jedzenie dostarcza organizmowi niezbędnych witamin, minerałów oraz energii potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania. Przykładami takich produktów są chude mięso, ryby, kasze, rośliny strączkowe, orzechy i nasiona. Pozostałe 20% dziennego jadłospisu może obejmować produkty o mniejszej wartości odżywczej, ale będące źródłem przyjemności, czyli tzw. żywność rekreacyjna.

Jednym z kluczowych powodów, dla których zasada 80/20 może pomóc w utrzymaniu lub redukcji wagi, jest jej nierestrykcyjność. W przeciwieństwie do diet eliminacyjnych, które nakazują całkowitą rezygnację z pewnych grup produktów, zasada 80/20 pozwala na większą elastyczność. Takie podejście zmniejsza ryzyko objadania się po dłuższym okresie restrykcji , co jest częstym problemem osób na ścisłych dietach. Dieta 80/20 nie wymaga ciągłego liczenia kalorii czy obsesyjnego kontrolowania każdego kęsa, co czyni ją bardziej przyjazną w długoterminowej perspektywie. Utrzymywanie 80 proc. zdrowych nawyków żywieniowych przez większość czasu pozwala osiągnąć optymalne wyniki zdrowotne i wagowe, a jednocześnie daje możliwość cieszenia się jedzeniem.

Zasada 80/20 daje również możliwość większej elastyczności w planowaniu posiłków, co czyni ją atrakcyjną dla osób, które nie chcą poświęcać nadmiernie czasu na przygotowywanie skomplikowanych dań. Łatwość dostosowania diety do swojego stylu życia sprawia, że jest to podejście bardziej realistyczne i zrównoważone w porównaniu do wielu modnych, restrykcyjnych diet.