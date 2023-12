Naukowcy zbadali dwie rośliny stosowane w ajurwedzie

Zwolennicy tradycyjnych indyjskich praktyk medycznych nazywanych ajurwedą, zyskali kolejny argument za tym, że ta metoda ma wiele pozytywnych dla naszego zdrowia aspektów. Dowiodło tego badanie wpływu substancji zawartych w witanii ospałej i wąkrotce azjatyckiej na muszki owocówki.

Rozpuść tabletkę w wodzie. Oto idealna pożywka dla skrzydłokwiatu zimą Eksperyment przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji we współpracy z Centrum Badań nad Botanicznymi Suplementami Diety BENFRA w Stanach Zjednoczonych.

Do badania wykorzystano suplementy diety zawierające ekstrakty z witanii ospałej i wąkrotki azjatyckiej, o których wiadomo, że są stosowane w ajurwedzie.

Zdjęcie Ziołowe napary niosą wiele dobra dla naszych organizmów / 123RF/PICSEL

Wyciągi z tych roślin testowano na muszkach z gatunku Drosophila melanogaster. Wybrano je, bo wcześniejsze badania wykazały, że przewlekły stres wywołuje u tych owadów zachowania przypominające depresję - obniża ich motywację i aktywność, powoduje, że wykazują mniej zachowań godowych, spada ich zainteresowane słodkim pokarmem i są mniej chętne do wspinania się.

Naukowcy z Moguncji podawali muszkom profilaktycznie niewielkie ilości ekstraktów z dwóch ajurwedyjskich roślin. Okazało się, że zwiększyły one odporność tych owadów na chroniczny stres, dzięki czemu nie popadały one w stan przypominający depresję.

Która substancja wpływa w zbawienny sposób na nasz organizm?

Szczególnie imponujący wynik przyniosły eksperymenty z wąkrotką azjatycką. Badaczom udało się bowiem zidentyfikować konkretną substancję odpowiedzialną za działanie antystresowe. Jest to kwas chlorogenowy.

Zdjęcie Badacze odkryli związek aktywny w dwóch ajurwedyjskich roślinach / 123RF/PICSEL

Występuje on w wielu roślinach, szczególnie dużo mają go ziarna kawy, a także zioła takie jak kozłek lekarski czy dziurawiec zwyczajny. Sporą zawartość tej substncji mają też wykorzystane w tym eksperymencie witania ospała i wąkrotka azjatycka.

Dlatego naukowcy z Uniwersytetu Jana Gutenberga są przekonani, że te rośliny, stosowane od setek lat w ajurwedzie, można śmiało wykorzystywać także w tradycyjnej medycynie.

"Można przypuszczać, że preparaty roślinne, których skuteczność antystresową potwierdzono u muszek, będą również działały na ludzi. Choć by mieć pewność, trzeba by to zbadać" - powiedział prof. Roland Strauss, główny autor badania.