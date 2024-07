Wyróżniamy kilka rodzajów chłodnika, w zależności od kraju, a najpopularniejszy, także w Polsce to chłodnik litewski. Chłodnik litewski , zwany także po prostu chłodnikiem, to tradycyjna zupa podawana na zimno, szczególnie popularna na Litwie, jak sama nazwa wskazuje i na Białorusi.

Chłodnik litewski to idealny wybór na letni obiad

Chłodnik litewski to idealny wybór na letni obiad 123RF/PICSEL

Hiszpanie zaś zajadają się gazpacho. To tradycyjna hiszpańska zupa na zimno, której korzenie sięgają czasów starożytnych. Pierwotnie była to potrawa przygotowywana przez robotników rolnych w Andaluzji, składająca się z chleba, oliwy z oliwek, czosnku, soli i octu.

Wraz z przybyciem pomidorów i papryki z Nowego Świata w XVI wieku, gazpacho ewoluowało do formy znanej dziś. Współczesne gazpacho to mieszanka pomidorów, ogórków, papryki, cebuli, czosnku, oliwy z oliwek, octu i chleba, która jest podawana schłodzona.

Tarator jest szczególnie popularny w Bułgarii, Macedonii Północnej oraz innych krajach bałkańskich. Jest to danie niezwykle odświeżające, idealne na letnie upały.

Młode ziemniaki z kefirem to jedno z popularnych dań w Polsce w czasie upałów

Młode ziemniaki z kefirem to jedno z popularnych dań w Polsce w czasie upałów 123RF/PICSEL

Kiedy panują nieznośne upały, często doskwiera nam brak apetytu i nikt nie ma ochoty stać przy nagrzanej kuchni, by ugotować skomplikowany obiad. W takie letnie dni warto postawić na prostotę.

Od wieków w Polsce sprawdzało się połączenie ugotowanych młodych ziemniaków z koperkiem i do tego podawany zimny kefir, zsiadłe mleko lub jogurt naturalny.

To połączenie doskonale nawodni organizm i nie sprawi, że będziemy przejedzeni. Jeżeli jest to pomysł dla nas za mało treściwy, kefir możemy zamienić na zimną mizerię i ewentualnie dodać do tego zestawu jajko sadzone lub grillowaną pierś z kurczaka.