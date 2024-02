Spis treści: 01 Choroby układu krążenia - jak zapobiegać?

02 Dieta dobra dla serca - co warto jeść?

03 Jakie oleje wprowadzić do diety, by cieszyć się zdrowym sercem?

04 Jaki olej wybrać dla zdrowia serca?

Choroby układu krążenia - jak zapobiegać?

Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia podaje, że rocznie w Polsce umiera ok. 178 tys. osób z przyczyn kardiologicznych. Pod względem całego świata to najczęstsza przyczyna śmierci.

Lista czynników ryzyka jest długa. Można na niej znaleźć zwiększone stężenie trójglicerydów i cholesterolu, a także nadwagę i otyłość, czy też predyspozycje genetyczne, brak aktywności fizycznej i nieprawidłową dietę.

W kwestii profilaktyki chorób ważne jest wprowadzenie zasad zdrowego stylu życia. Mowa o prawidłowym odżywianiu i włączeniu dawki aktywności do codzienności. Ponadto istotna jest prawidłowa masa ciała, a także zadbanie by zarówno ciśnienie tętnicze, jak i poziom złego cholesterolu LDL były w normie.

Reklama

Zobacz także: Katarzyna Bosacka miażdży popularny produkt. "Kpina"

Dieta dobra dla serca - co warto jeść?

Dietetycy podkreślają, że sól, cukier i tłuszcze nasycone w diecie niekorzystnie wpływają na układ krążenia. W związku z tym, że serce pracuje non stop, wymaga odpowiedniej troski. Jego nieprawidłowa praca odbija się na całym organizmie. W kwestii skomponowania odpowiedniej diety warto skonsultować się ze specjalistą, który dostosuje jadłospis indywidualnie.

Nie od dziś jednak wiadomo, które produkty warto jeść, by wzmocnić serce. Zalicza się do nich m.in.

ryby morskie,

pełnoziarniste produkty zbożowe,

ciemnozielone warzywa liściaste,

nasiona roślin strączkowych.

Zdaniem dietetyków to przede wszystkim dieta śródziemnomorska oraz dieta DASH oparta na produktach o niskim stopniu przetworzenia, pełna warzyw i owoców, a także niskotłuszczowych produktów nabiałowych oraz tłuszczy pochodzenia roślinnego korzystnie wpływają na serce.

Jakie oleje wprowadzić do diety, by cieszyć się zdrowym sercem?

Oleje roślinne to przede wszystkim źródło witamin A, D, E i K, a także fitosteroli i przeciwutleniaczy. W kwestii serca istotna jest zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych m.in. omega-3. Odgrywają one istotną rolę w profilaktyce chorób serca. Przede wszystkim obniżają poziom złego cholesterolu i ciśnienia, a do tego wspomagają prawidłowy rytm serca i obniżają ryzyko zawału.

Warto podkreślić, że w diecie niezwykle ważne jest zachowanie odpowiedniego stosunku kwasów omega-3 do omega-6. Nie są one syntezowane w organizmie, dlatego trzeba je dostarczyć wraz z pożywieniem. Proporcja między nimi powinna wynosić od 1:2 do 1:5. Wszystko przez to, że konkurują ze sobą w kwestii enzymów potrzebnych do ich przemiany. W związku z tym wielu poleca oleje, które mają dobry stosunek między tymi kwasami. Jeśli jednak wybrany olej nie ma prawidłowych proporcji, rozwiązaniem jest dostarczanie tych nienasyconych kwasów tłuszczowych z innych źródeł.

Zobacz także: Pomoże pozbyć się tłuszczu z brzucha. Kurację zacznij przed śniadaniem

Jaki olej wybrać dla zdrowia serca?

Zdjęcie Sprawdź, na co pomoże olej lniany / ©123RF/PICSEL

W przypadku tych przeznaczonych do spożycia na zimno polecany jest olej lniany. Jego zaletą jest przede wszystkim pożądany stosunek kwasów omega-3 do omega-6.

Pod wpływem temperatury traci on swoje właściwości, więc najlepszą opcją jest dodanie go np. do sałatki lub surówki, czy też pasty kanapkowej. Regularne spożywanie oleju lnianego może pomagać w obniżaniu poziomu złego cholesterolu, trójglicerydów oraz ciśnienia tętniczego. Trzeba mieć na uwadze, że powinien być przechowywany w chłodnym miejscu bez dostępu do światła.

Do smażenia i stosowania na zimno polecana jest oliwa z oliwek. Badania potwierdzają, że regularne spożywanie przyczynia się do obniżenia ryzyka chorób układu krążenia. Zawiera ona m.in. działające antyoksydacyjne fenole, a także jednonienasycone kwasy tłuszczowe, które obniżają poziom cholesterolu całkowitego oraz LDL i działają przeciwmiażdżycowo.

Podobnie jak oliwa z oliwek do smażenia i podawania na zimno można stosować olej rzepakowy. Tak samo, jak poprzednicy wykazuje korzystne działanie na zdrowie serca. Przede wszystkim przeciwdziała chorobom sercowo-naczyniowym. Ważne są zawarte w nim fitosterole i związki fenolowe, które zmniejszają poziom złego cholesterolu.

Na uwagę zasługuje olej z awokado, który można stosować na zimno oraz do smażenia. W przypadku drugiej opcji trzeba wybrać ten rafinowany. Olej z awokado pozytywnie wpływa na pracę serca również za sprawą fitosteroli, które poprawiają profil lipidowy i minimalizują ryzyko chorób układu krążenia.

Przeczytaj też: Co jeść, by czuć się młodo i zdrowo? Dietetyczka ma radę: te produkty działają "magicznie"

***