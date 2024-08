Chociaż sezon na smaczne maliny , w zależności od odmiany, trwać może nawet do późnej jesieni, ogrodnik nie powinien spuszczać z krzaczków swojego bacznego wzroku. Nie tylko po to, by w porę wyeliminować ewentualne choroby lub pożegnać szkodniki, które zaatakują roślinę. Kiedy bowiem maliny przestaną owocować, wymagają konkretnego zabiegu . Lepiej o nim nie zapomnieć.

By co roku cieszyć się obfitymi plonami malin , koniecznym jest zwrócenie na nie nieco większej uwagi. Bo chociaż malina z reguły nie jest wymagającą rośliną, proste nawyki sprawią, że za rok nie tylko wypuści znacznie więcej owoców, ale dodatkowo zachwyci ich wielkością i smakiem - będą bowiem okazale duże i słodkie.

Gdy malina przestanie już owocować, złap za nożyce i ruszaj do ogrodu. Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym w przypadku tej rośliny jest bowiem przycinanie - pomagając przerzedzić krzaczek, a przez co pobudzić go do wypuszczania nowy pędów i silniejszego owocowania. Wystarczy uciąć tuż przy ziemi suche, poplątane i zdeformowane gałęzie - pamiętając przy tym, by pod żadnym pozorem nie pozbywać się pędów jednorocznych, czyli tych masywnych i zdrowych.