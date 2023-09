Przytnij piwonie w konkretnym miejscu. Za rok obficie obsypią się kwiatami

ZUS ma dla seniorów złe wieści. Październikowe świadczenia będą niższe

Polscy seniorzy mogą liczyć obecnie na dwa dodatkowe świadczenia - 13. i 14. emeryturę. W tym roku rząd poinformował, że "czternastka" wprowadzona została na stałe i seniorzy będą mogli liczyć na nią co roku. To świadczenie polscy emeryci otrzymali we wrześniu.

"Czternastki” wypłacane są tylko w roku, więc seniorzy nie otrzymają już tego dodatku w październiku. Przelewy w tym miesiącu będą zdecydowanie niższe.

Początkowo zapowiadano, że 14. emerytura będzie wynosiła 1588,44 zł brutto. Ostatecznie seniorzy otrzymali jednak 2650 zł brutto. Dodatkową emeryturę w pełnej wysokości otrzymało ok. 6,8 mln osób.

Wszystkie 14. emerytury zostały wypłacone na czas. Wszystko przebiegło sprawnie

- przekazała w rozmowie z PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, wypłacone po raz pierwszy w 2021 roku. Początkowo miało być jednorazowym dodatkiem i przejawem troski o sytuację materialną polskich seniorów, ale rząd poinformował, że zostanie wprowadzone na stałe.

Czternasta emerytura przysługuje:

emerytom otrzymującym emerytury (pomostowe, okresowe kapitałowe i częściowe),

rencistom i inwalidom wojennym,

inwalidom wojskowym,

odbierającym rodzicielskie świadczenia uzupełniające (Emerytura Mama 4+),

cywilnym niewidomym,

ofiarom działań wojskowych,

świadczeniobiorcom nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

osobom będącym na zasiłku przedemerytalnym,

emerytom i rencistom służb mundurowych i wojskowych.

