Emerytury pomostowe - kto otrzyma świadczenie?

Emerytury pomostowe to rodzaj świadczenia okresowego (przysługującego do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego) osobom, które wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Cechą charakterystyczną emerytur pomostowych jest ich przejściowy charakter. Stanowią one niejako pomost między świadczeniami nabytymi przed osiągnięciem wieku emerytalnego a prawem do emerytury przyznawanej na ogólnych zasadach systemu powszechnego.

Prace uprawniające do otrzymania tego świadczenia to np.:

praca w górnictwie

praca w hutnictwie

praca w kanałach ściekowych

praca garbarska

praca operatora reaktorów jądrowych

praca na platformach wiertniczych i samolotach

praca w niskich temperaturach

praca wewnątrz cystern i kotłów

praca w ratownictwie (medycznym, górskim, górniczym)

praca przy wywozie nieczystości

praca przy opiece nad mieszkańcami domów pomocy społecznej.

Emerytury pomostowe - zmiany od 1 stycznia 2024 roku





Od 1 stycznia 2024 roku emerytury pomostowe będą przysługiwać osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, które mają co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) oraz udokumentowane co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Muszą one udowodnić także swój okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat (dla kobiet) lub 25 lat (dla mężczyzn).



Przez wzgląd na nowelizację ustawy o emeryturach na początku 2024 roku rozszerzone zostanie prawo do wcześniejszych emerytur pomostowych. Dotychczas mogły z nich korzystać osoby, które pracowały w szczególnych warunkach przed 1999 rokiem. Ustawa zniosła ten warunek, ale pozostał jeden zapis, mówiący o tym, że jedną z przesłanek do otrzymania emerytury pomostowej jest wykonywanie po 31 grudnia 2008 roku pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Ministerstwo Rodziny tłumaczy, że przepis wprowadzono, aby ograniczyć możliwość nieuzasadnionego przechodzenia na wcześniejsze świadczenia.

Według Ministerstwa stare przepisy były wadliwe, gdyż wskazywały stanowiska pracy, na których wykonywano pracę w szczególnym charakterze, a nie rodzaje prac. W nowych przepisach przewidziano jednak wyjątek - jeśli ktoś nie pracował w szczególnych warunkach po 2008 roku i spełnił pozostałe wymogi do otrzymania emerytury pomostowej, a w dniu wejścia w życie ustawy (1 grudnia 2009 roku) posiadał staż w szczególnych warunkach, to jest uprawniony do wcześniejszego świadczenia.

