Złote zasady gotowania. Unikniesz niepotrzebnego stania przy garach

Oprac.: Tomasz Hirkyj Porady

Groch najczęściej ląduje w zupie, ale można z niego przygotować bardzo dużo dań, a ogranicza nas tylko kulinarna wyobraźnia. Jego obecność w menu jest nieoceniona: to źródło białka i aminokwasów, a bez nich organizm nie będzie działał prawidłowo. Fakt, najczęściej groch ląduje w zupie, ale warto dodawać go do innych dań. Zanim jednak zagości na talerzach, trzeba wiedzieć, jak go ugotować. Odkrywamy karty i zdradzamy tajemnicę gotowania grochu.

Zdjęcie Groch jest wykorzystywany w naszej kuchni, ale i tak za rzadko / 123RF/PICSEL