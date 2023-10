Zmieszaj te dwa produkty i polej nimi grobowiec. Płyta będzie lśnić

Rozłóż kilka sztuk na parapecie. Pająki przestaną szturmować dom

Corocznie przed Świętem Zmarłych prawdziwą wyzwaniem staje się doprowadzanie grobowców do czystości. Uporczywy brud, kurz, zanieczyszczenia, zacieki z wosku i deszczu sprawiają, że gres, marmur czy lastryko wyglądają bardzo nieestetyczne. Przynajmniej dwa razy do roku - np. przed 1 listopada, a także wiosną warto gruntownie je wyczyścić, dzięki czemu nie tylko będą prezentować się znacznie lepiej, ale również materiały te pozostaną trwalsze. Na rynku dostępnych jest wiele gotowych, chemicznych środków do czyszczenia nagrobków, jednak dla tych, którzy wolą bardziej ekologiczne i tańsze rozwiązania, proponujemy równie skuteczne preparaty, które przygotujesz samodzielnie. Potrzebne będzie tylko kilka uniwersalnych i pomocnych podczas porządków produktów, które z pewnością masz już w swoim domu.

Mycie nagrobków wodą z octem

Ocet to powszechnie używany i nieoceniony produkt pomocny podczas sprzątania. Czyści, dezynfekuje i zapobiega nieprzyjemnym zapachom. Chcąc wykorzystać go jednak do mycia nagrobków należy pamiętać, aby wcześniej rozcieńczyć go z wodą. Zbyt duże jego stężenie może bowiem uszkodzić płytę, powodując plamy bądź odbarwienia.

Ocet należy zmieszać z ciepłą wodą w proporcji 2:1, a następnie wyczyścić nagrobek szczotką lub ściereczką - w zależności od tego, czy powierzchnia jest gładka, czy chropowata.

Jak zadziała? Zmiękczy i usunie bród, nada połysk i sprawi, że zanieczyszczenia będą wolniej się osadzać. Po użyciu takiego preparatu warto na koniec spłukać nagrobek czystą wodą.

Czyszczenie nagrobków sodą oczyszczoną

Soda oczyszczona to kolejny świetny środek przeciwko zabrudzeniom na grobowcach. Będzie skuteczny szczególnie w miejscach, gdzie osadza się rdza. Aby się jej pozbyć, wystarczy wykonać domowej roboty pastę - sodę oczyszczoną zmieszać z odrobiną wody utlenionej, tak aby powstała gęsta papka, a następnie nałożyć na zabrudzenia i pozostawić na kilka minut. Potem wystarczy przetrzeć te miejsca wilgotną ściereczką i spłukać wodą. Nieestetyczna rdza powinna szybo zniknąć.

Zdjęcie Zarówno trudne zabrudzenia, rdzę jak i wosk jesteśmy w stanie usunąć z nagrobków domowymi sposobami / 123RF/PICSEL

Jak wyczyścić nagrobek z wosku?

Szczególnie uciążliwe w czyszczeniu są także zacieki po rozlanym i zaschniętych na nagrobkach wosku. Zanim przystąpisz do prób jego usunięcia, najpierw postaraj się go zmiękczyć ciepłą wodą. Następnie spróbuj delikatnie zdrapać parafinę przy pomocy drewnianej szpatułki. Ewentualnie pozostałości usuń przez ponowne polanie ciepłą wodą, następnie domyj wilgotną ściereczką. Możesz również jeszcze przetrzeć te miejsca wodą z octem lub z płynem do mycia naczyń.