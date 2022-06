Spis treści: 01 Jak wygląda świerszcz polny?

02 Świerszcz na liście gatunków zagrożonych!

03 Czy świerszcz polny jest szkodnikiem? Co zrobić, gdy znajdziesz go na grządce?

04 Czy świerszcz polny gryzie?

05 Świerszcz polny, konik polny, czy może pasikonik? Z czym można pomylić świerszcza?

Jak wygląda świerszcz polny?

Świerszcz polny to do niedawna jeden z najczęściej spotykanych owadów na polskich łąkach. To dokładniej ujmując owad prostoskrzydły z rodziny świerszczowatych, który mierzy od 17 do 23 mm.

Mały owad, wielki ból Świerszcze są czarne lub jasnobrązowe, a kształt ich ciał jest cylindryczny. Jednak to nie wygląd czyni tego owada najbardziej rozpoznawalnym, a... dźwięk, który wielu osobom kojarzy się z łąką, polaną i ciepłym, letnim dniem. Jak wydają ten wyjątkowy dźwięk? Pocierając o siebie wzajemnie skrzydłami, na których znajdują się aparaty strydulacyjne.

Świerszcz na liście gatunków zagrożonych!

Świerszcz polny został zaklasyfikowany w kategorii NT, czyli bliski zagrożenia na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Została ona stworzona w 2002 roku przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk pod redakcją Zbigniewa Głowacińskiego. Znajduje się na niej aż 2769 gatunków zwierząt. Powodem wpisania świerszcza polnego na tę listę jest zmniejszanie się powierzchni łąk w Polsce i zbytnia ingerencja człowieka.

Czy świerszcz polny jest szkodnikiem? Co zrobić, gdy znajdziesz go na grządce?

Zdjęcie Świerszcze przeważnie nie gryzą, jednak mogą to uczynić, gdy poczują się bardzo zagrożone / 123RF/PICSEL

Świerszcze polne ze względu na sposób żywienia - spożywają głównie trawy, liście i zioła, stanowią także zagrożenie dla pól uprawnych. Zazwyczaj bytują na łąkach i dzikich terenach, ale ze względu na ich zmniejszanie się, szukają także miejsca tam, gdzie jest i człowiek, czyli w przydomowych ogródkach, na polach uprawnych.

Ze względu na zagrożenie wyginięciem świerszczy, lepiej wcześniej po prostu zabezpieczać przed nimi uprawy, stosując odpowiednie opryski. Kolejnym sposobem na uniknięcie ich w uprawach jest posadzenie tam także roślin wiążących azot:

Koniczyny

Soczewicy

Drzew oraz krzewów z rodziny bobowatych jak Caesalpinia, Cassia czy Acacia

Czy świerszcz polny gryzie?

Zazwyczaj owady te unikają człowieka i zakopują się przed nim w ziemi. Jednak gdy dojdzie do bliskiego spotkania, a nawet wzięcia owada na dłoń (co często mają w zwyczaju czynić dzieci), lepiej zachować ostrożność. Świerszcze mogą ugryźć człowieka w obronie własnej. Owady te mają bardzo mocne jak na tak małe stworzenia żuwaczki i takie ugryzienie jest bolesne. Nie posiadają za to jadu. Rzadko zdarza się, by przenosiły choroby, ale takie doznanie jest zwyczajnie nieprzyjemne i warto odmówić sobie brania świerszcza na dłoń.

Świerszcz polny, konik polny, czy może pasikonik? Z czym można pomylić świerszcza?

Zdjęcie Świerszcza polnego łatwo pomylić z pasikonikiem albo konikiem polnym / 123RF/PICSEL

Niektóre owady są do siebie niezwykle podobne z tego względu, że należą, chociażby do tej samej rodziny. Różnią się niewielkimi szczegółami. Dlatego też tak łatwo jest pomylić świerszcza polnego z konikiem polnym czy pasikonikiem. Myśleć, że to ten sam owad, tylko pod różnymi nazwami, jest sporym błędem. Konik polny ma ubarwienie szarobure, brązowe. Jest też nieco dłuższy od świerszcza polnego. Zaś pasikonik jest koloru zielonego i łatwiej właśnie po tym go odróżnić od świerszcza, czy konika polnego. Pasikoniki też znacznie częściej niż świerszcze i koniki polne decydują się na polowanie - na mniejsze owady i pająki.

