Worki pod oczami? Oto jak powstają

Sińce i opuchlizna pod oczami to często oznaka nieprzespanej nocy. Mała ilość snu, to jednak tylko jedna przyczyna powstawania niechcianej przypadłości. Winne są również predyspozycje genetyczne, przewlekły stres, a także wiek, czy stosowanie używek. Co prawda worki pod oczami można sprytnie zamaskować makijażem, ale w większości przypadków jesteśmy w stanie zredukować ich występowanie zmianą swoich przyzwyczajeń oraz wprowadzeniem zdrowych nawyków. Pamiętajmy, że za tę niedogodność w wielu przypadkach odpowiada dieta, która obfituje w tłuszcze trans i sól, a brak w niej witamin i wody, które zapobiegają powstawania opuchlizny pod oczami. Co zatem warto jeść? Sprawdźmy.

Zaprzyjaźnij się z antyoksydantami

Nie trzeba nikogo przekonywać, że dieta odgrywa kluczową rolę, jeśli chcemy cieszyć się dobrym zdrowiem. Nie inaczej jest wtedy, kiedy dobry wygląd leży nam na sercu. Dlatego zacznijmy od tego, aby w naszej diecie obecne były produkty, które obfitują w antyoksydanty. To właśnie one redukują ilość wolnych rodników odpowiedzialnych za powstawianie chorób cywilizacyjnych oraz starzenie się komórek organizmu. Jak je dostarczyć w diecie? Wystarczy sięgnąć po żywność, która jest zazwyczaj dostępna w sklepach przez cały rok. Co warto mieć na uwadze?

Zdjęcie Kiwi zawiera sporą dawkę witaminy C, która wspiera kondycję skóry / 123RF/PICSEL

Warzywa zielone: jarmuż, szpinak, brukselka, brokuły



Owoce jagodowe: borówki, truskawki, winogrona

Orzechy



Źródła witaminy C: papryka, natka pietruszki, kiwi.

Zadbaj o nawodnienie

Zdjęcie Ogórki to doskonała dawka wody oraz krzemu / 123RF/PICSEL

Chcemy uniknąć obrzęków pod oczami? Trzeba się odpowiednio nawadniać, ponieważ odwodnienie paradoksalnie prowadzi do powstawania opuchlizny nie tylko pod oczami, ale także w innych miejscach na ciele: najczęściej wokół kostek, ale także na dłoniach. Wiadomo, że należy dużo pić w ciągu dnia, ale warto również wiedzieć, że wiele warzyw i owoców doskonale nawadnia organizm. Dlatego latem do diety obowiązkowo trzeba włączyć np. arbuzy, melony i mango, za to zimą jeść cytrusy: pomarańcze, grejpfruty oraz mandarynki. Nie wolno zapominać również o warzywach: prym wiodą ogórki, ponieważ dostarczają niezbędnej wody, ale także zawierają krzem, a to właśnie on korzystnie oddziałuje na kondycję skóry.

Ogranicz sól

Sól jest nośnikiem smaku i naturalnym konserwantem żywności, ale jej nadmiar nie służy naszemu zdrowiu. Prawdą jest, że podnosi ciśnienie krwi, ale także zatrzymuje wodę w organizmie oraz sprzyja starzeniu się skóry i występowaniu worków pod oczami. Ile wynosi dzienna dawka soli? Około 5 g, czyli tyle, ile mniej więcej mieści się na łyżeczce. To niedużo, ale niewielka ilość powoduje, że łatwo ją przedawkować. Biorąc pod uwagę, jak powszechna jest w produktach spożywczych, może okazać się, że wcale nie powinniśmy solić przyrządzanych przez nas potraw.

Chcemy pozbyć się worków pod oczami? Trzeba ograniczyć sól. Nie tylko zrezygnować z przetworzonej żywności, ale także używać mniej przyprawy. Zamiast soli można sięgać po świeże zioła, a szczególnie estragon, które dopełnią smak przygotowywanych potraw.

Pij na zdrowie!

Zdjęcie Zielona herbata doskonale nawadnia / 123RF/PICSEL

Sporo czasu poświęciliśmy na jedzenie, a napoje również odgrywają kluczową rolę w prewencji powstawania worków pod oczami. Najczęściej sięgamy po prostu po zwykłą wodę i wcale nie jest to zła opcja, ale można ją wzbogacić np. cytryną, miętą albo nawet kawałkami... ogórka! Oczywiście, można również sięgać po różne napary: a najlepiej pomóc nam może zielona herbata, która doskonale nawadnia oraz zawiera mnóstwo przeciwutleniaczy.

Z drugiej strony lepiej pewne napoje ograniczyć albo całkowicie z nich rezygnować. Na liście znajdują się: mocna kawa i czarna herbata, słodzone napoje oraz trunki.

