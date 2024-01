Po 40. roku życia nie może zabraknąć w diecie. Opóźniają starzenie, wzmacniają serce

Oprac.: Joanna Leśniak Porady

Starzenie się jest procesem zupełnie naturalnym i nieuniknionym. Nie oznacza to jednak, że nie można spowolnić jego negatywnych objawów, jednocześnie dbając o zdrowie całego organizmu przez długie lata. Poprawne nawyki żywieniowe są ważne na każdym etapie życia dla prawidłowego funkcjonowania, lecz okazują się również sposobem na zapanowanie nad efektami upływającego czasu. Co jeść, by spowolnić starzenie, a jakie zwyczaje są wyjątkowo zgubne?

Zdjęcie Dieta wpływa na wszystko - również na proces starzenia się organizmu / 123RF/PICSEL