Zrób to natychmiast po wejściu do przymierzalni. Później sobie podziękujesz

Porady

Ukryte kamerki to jeden z najpopularniejszych sposobów stosowanych przez podglądaczy. Uciekają się oni jednak do wielu innych działań, z których niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy. Tuż po wejściu do sklepowej przymierzalni przyłóżmy paznokieć do lustra. Później sobie za to podziękujemy.

Zdjęcie Tuż po wejściu do przymierzalni warto wykonać prosty „test paznokcia” / 123RF/PICSEL