Spis treści: 01 Kiedy przycinać hortensje?

02 Jak przycinać hortensję bukietową?

03 Jak przycinać hortensję ogrodową?

04 Jak przycinać hortensję drzewiastą?

Kiedy przycinać hortensje?

Hortensja ogrodowa jest krzewem cenionym głównie za swoje duże kwiatostany, które podziwiać można przez całe lato, aż do jesieni. Roślina może być sadzona w kompozycji na rabacie lub sama. Kluczowym dla zapewnienia obfitego kwitnienia jest odpowiednie przycinanie hortensji. Jak to robić?

Na początku warto wziąć pod uwagę fakt, iż jedne hortensje wymagają przycinania, podczas gdy inne wręcz przeciwnie. Jeśli mamy do czynienia z tymi roślinami, które powinniśmy przyciąć, najlepiej zrobić to wczesną wiosną - od połowy marca do połowy kwietnia.

Reklama

Ścinanie przekwitniętych kwiatostanów jesienią nie przyniesie dobrych efektów. Są one bowiem ochroną pędów przed surowymi warunkami atmosferycznymi, a ich ścięcie niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia pędów mrozem.

Pamiętajmy, aby w czasie silnych mrozów okryć krzew, który rośnie w ogrodzie.

Zobacz również: Zamiast do zlewu wlej pod tuje. Będą rosnąć bujnie i gęsto

Jak przycinać hortensję bukietową?

Zdjęcie Hortensja / 123RF/PICSEL

Hortensja bukietowa nie powinna sprawić szczególnych problemów. Wczesną wiosną należy przyciąć ją krótko. Każdy pęd warto skrócić o 2/3 jego długości. Podobny zabieg pobudzi roślinę do wydania nowych pędów, dzięki czemu będzie ona zachwycać nasze oko przez całe lato. W międzyczasie warto również regularnie usuwać chore i obumarłe pędy.

Jak przycinać hortensję ogrodową?

Przycinanie hortensji ogrodowej nie jest zalecane. Warto jedynie usunąć uschnięte gałązki oraz przekwitłe kwiatostany. Należy być jednak uważnym, aby nie uszkodzić nowych pąków. Na ten zabieg warto zdecydować się dopiero wczesną wiosną.

Jak przycinać hortensję drzewiastą?

Hortensja drzewiasta wymaga solidnego cięcia, które powinno zostać przeprowadzone wiosną. Młodsze rośliny należy przyciąć nieco słabiej - skrócić o około 1/2 ich długości. Krzewy, które rosną w naszym ogrodzie już od dłuższego czasu należy ściąć zdecydowanie, a pędy pozostawić na wysokości około 15 cm.

Zobacz również: Storczyki to uwielbiają. Dodaj ten wywar do podlewania. Storczyk będzie uginał się od kwiatów