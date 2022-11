ZUS o tym nie mówi. Chodzi o dodatkowe pieniądze!

Po śmierci bliskiej osoby w pierwszej kolejności jej rodzina stara się rozwiązać sprawy spadkowe, a w razie takiej konieczności spłacić także długi czy zobowiązania. Jak się okazuje, nie wszyscy wiedzą, że istnieje także możliwość wypłaty środków zgromadzonych przez zmarłą osobę na OFE oraz subkontach ZUS. Konkretnie chodzi o środki, które zgromadziła ona przed osiągnięciem wieku emerytalnego - 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Jeśli zmarła osoba cały czas pracowała i nie przeszła na emeryturę, to jej bliscy również mają prawo do tych pieniędzy.

Jak odzyskać pieniądze z ZUS po śmierci ubezpieczonej osoby?

Tak nadasz drugie życie firankom. Wystarczy składnik za 3 zł Pierwszym krokiem, który powinni zrobić spadkobiercy jest upewnienie się, czy zmarły posiadał takie subkonta w ZUS - niewiele osób wie bowiem, że ma pełne prawo do dziedziczenia tych środków. Wystarczy odwiedzić najbliższą jednostkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i poprosić o podanie takiej informacji. Później wystarczy już tylko zgłosić śmierć ubezpieczonego, a rozpocznie się procedura dziedziczenia pieniędzy.

Kiedy wypłacane są pieniądze z OFE po zmarłym?

Po pieniądze zgromadzone przez zmarłego na OFE spadkobiercy zgłosić się mogą dosłownie w każdej chwili. Pieniądze powinny być wypłacone w terminie do trzech miesięcy i nie wcześniej niż po miesiącu od dopełnienia formalności.

WAŻNE: Kwota, o którą starają się spadkobiercy podlega 19-procentowemu zryczałtowanemu podatkowi od osób fizycznych.

Co to jest OFE?

OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny to prywatna instytucja, gromadząca środki przeznaczone na wypłatę świadczenia. Pierwsze OFE powstały w 1999 roku, kiedy to przeprowadzono reformę systemu emerytalnego.

Przystąpienie do OFE jest dobrowolne — jeśli ubezpieczony wyrazi taką chęć, to część składek trafiających do ZUS-u zostanie przekazana właśnie tam.

