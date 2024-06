ZUS wypłaca 324,39 zł bez względu na wiek. Kto może liczyć na pieniądze?

osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (muszą mieć orzeczenie w tej sprawie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS).

z urzędu wszystkim emerytom i rencistom, którzy skończyli 75 lat (nie muszą oni składać żadnego wniosku, aby otrzymać to świadczenie),

Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny (w przypadku osób niezdolnych do pracy), należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia, wypełnionym przez lekarza prowadzącego nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym wniosek zostaje złożony. Osoby te otrzymają pieniądze bez względu na to, ile mają lat.

Osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą składać takiego zaświadczenia - ZUS z urzędu przyzna im prawo do dodatku, który wypłacany będzie wraz z emeryturą. Od 1 marca 2024 roku świadczenie to wynosi 324,39 złotych.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie, które podobnie jak emerytury i renty podlega corocznej waloryzacji.

W jednej konkretnej sytuacji ZUS może odmówić wypłaty dodatku. Nie należy się on osobom, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym więcej niż dwa tygodnie w miesiącu.

Ważne: Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego - przyznanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - nie przysługuje jeśli emeryt ma już ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. Jeśli jest uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego i ZUS przyznał dodatek pielęgnacyjny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym właściwy organ, który wypłaca zasiłek pielęgnacyjny.