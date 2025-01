Zima dla singli może być wyjątkowo trudnym okresem do przetrwania. Samotność w chłodne, krótkie dni, które powinny być wypełnione bliskością i wspólnym spędzaniem czasu w cieple domowego ogniska, może sprawiać, że, zwłaszcza młodzi ludzie, decydują się na skrajne podejście do randkowania i związku. Sledging, czyli saneczkowanie to zjawisko, nad którym pochylają się psychologowie i specjaliści od związków. Polega na pozornym budowaniu relacji z partnerem i nawet jeśli jedna ze stron nie jest do końca zainteresowana drugą, trwanie w quasi-związku aż do zakończenia chłodnej pory. Innymi słowy: nawet jeśli nie wzbudzasz we mnie żadnych uczuć, czuję, że do siebie nie pasujemy i nic z tego nie będzie, będę unikał decyzji o rozstaniu i będę "ciągnąć" te sanki udawanej relacji aż do wiosny.