Nawyki sprzed ery internetu i smartfonów. Mogą przywrócić dawną radość życia
Rozwój technologii i dostęp do internetu bez żadnych ograniczeń na zawsze zmieniły nasze życie. W telefonach mamy aplikacje do wszystkiego - parkowania, zamawiania jedzenia, robienia zakupów czy nauki języków obcych. Specjalne oprogramowania sprawdzają jakość naszego snu, liczą spożyte kalorie i podpowiadają, jak ćwiczyć. Nowoczesne technologie zapewniły też możliwość nieograniczonych kontaktów z ludźmi na całym świecie. A mimo to coraz częściej czujemy się samotni, a statystyki zachorowań na depresję stale rosną. Nic dziwnego, że zaczynamy z sentymentem wspominać życie sprzed ery internetu i smartfonów. Niektóre osoby chętnie wracają do nawyków, które wtedy były normą. Okazuje się, że mogą świetnie wpłynąć na nastrój i pracę mózgu.
Spis treści:
- Korzystanie z papierowych map
- Czytanie papierowych książek i nauka z podręczników
- Robienie zakupów w sklepach stacjonarnych
- Oglądanie telewizji
- Czytanie papierowych gazet
- Słuchanie radia
- Wysyłanie listów tradycyjną pocztą
- Pisanie pamiętnika
Korzystanie z papierowych map
Korzystanie z nawigacji w telefonie to jedna z najbardziej przydatnych i ułatwiających życie funkcji. Eksperci zachęcają jednak także do korzystania z tradycyjnych papierowych map. To nawyk, który rozwija mózg - poprawia zmysł orientacji, korzystnie wpływa na pamięć i koncentrację. Papierowe mapy są też niezawodne - nie wyczerpią się ich baterie, nie uszkodzą się nagle, nie zgubią sygnału GPS i nie potrzebują zasięgu internetowego. Są więc niezastąpione w kryzysowych sytuacjach i każdy powinien umieć się nimi posługiwać.
Czytanie papierowych książek i nauka z podręczników
Czytanie papierowych książek to chyba najpopularniejszy nawyk sprzed ery e-booków i audiobooków. Mimo obaw rynek tradycyjnych książek ma się dobrze i całe szczęście - naukowcy ustalili, że taka forma czytania sprzyja lepszej koncentracji i zapamiętywaniu treści, a do tego daje więcej radości i obniża poziom stresu i lęku. Warto też zachęcać dzieci do nauki z papierowych podręczników - wzrokowe przyswajanie treści, możliwość samodzielnego zakreślania ważnych informacji i brak rozpraszaczy na ekranie przekłada się na szybsze uczenie się i lepsze przyswajanie wiedzy.
Robienie zakupów w sklepach stacjonarnych
Chociaż robienie zakupów online wydaje się prostsze i szybsze, wcale tak nie jest. Przeglądanie tysięcy produktów nawet w aplikacjach pochłania ogromną ilość czasu - podobnie jak zamawianie i odsyłanie niepasujących ubrań czy butów. A to generuje nie tylko dodatkowe koszty, ale też ślad węglowy. Psychologowie podkreślają, że robienie zakupów to okazja do wyjścia z domu i wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi, a to obecnie najbardziej potrzebny i deficytowy "towar".
Oglądanie telewizji
Starsze pokolenia wciąż przedkładają oglądanie tradycyjnej telewizji nad korzystanie z platform streamingowych. Z kolei najmłodsze osoby właściwie nie włączają kanałów tv. Warto jednak od czasu do czasu zmienić ten zwyczaj, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Spontanicznie możemy trafić na powtórkę programu sprzed lat albo wartościowy film. Z kolei poszukiwanie nowości na popularnych platformach często kończy się frustracją albo zmarnowaniem czasu na serial o wątpliwej formie i treści.
Czytanie papierowych gazet
Wiele osób wciąż nie wyobraża sobie dnia bez tradycyjnego wydania ulubionego dziennika, tygodnika czy magazynu. Szelest kartek, zapach papieru i najświeższe informacje to nie tylko rytuał, ale okazja do poznania informacji spoza głównego nurtu. Wybierając wartościowe opiniotwórcze tytuły, mamy okazję do czytania prawdziwego dziennikarstwa - reportaży, esejów czy felietonów. W dobie krótkich newsów to prawdziwa uczta dla umysłu, a korzystanie z papieru chroni przed natarczywymi reklamami i rozpraszaniem uwagi.
Słuchanie radia
Większość osób porzuciła słuchanie radia na rzecz streamingów, podcastów i playlist z ulubioną muzyką. Niestety w ten sposób zamykamy się w własnym świecie i bańce informacyjnej. Słuchanie zwykłego radia może być powiewem świeżości i okazją do poszerzenia horyzontów, nie tylko muzycznych. Podczas podróży autem pomocne mogą być również informacje dotyczące aktualnego ruchu drogowego, które mogą nas uchronić np. przed utknięciem w korku na autostradzie.
Wysyłanie listów tradycyjną pocztą
Niektóre osoby wciąż cenią wymianę tradycyjnej korespondencji i piszą do siebie listy, korzystając z poczty. Ten nostalgiczny nawyk może wydawać się bezsensowny w dobie bezpłatnych komunikatorów internetowych, ale wcale tak nie jest. To świetny sposób na większe zaangażowanie w relacji - zarówno rodzinnej, jak i przyjacielskiej czy miłosnej. Własnoręcznie napisany list wymaga włożenia więcej wysiłku, "ma duszę" i pozostaje prawdziwą pamiątką. Naukowcy podkreślają też, że przelewanie myśli na papier wymaga większej koncentracji niż krótkie i zdawkowe odpowiedzi wysyłane przez komunikator. Samo pisanie ręcznie stymuluje mózg - poprawia pamięć, kreatywność i zdolność uczenia się. Ułatwia też wyrażanie myśli i emocji. Wartościowe w szybkim współczesnym świecie jest też oczekiwanie na odpowiedź i radość z nadejścia listu.
Pisanie pamiętnika
Technologia, choć ułatwia życie, jest złodziejem czasu. Zanim dostęp do internetu stał się tak łatwy, chętniej spędzaliśmy czas razem, a wiele osób lubiło prowadzić pamiętniki. Dziś to częsta forma terapii zalecana m.in. przez psychologów - pomaga zredukować stres, uporządkować myśli i lepiej radzić sobie z emocjami. Długofalowo poprawia też nastrój i ułatwia walkę z zaburzeniami lękowymi.