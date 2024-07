Co dziecko dziedziczy po babci i dziadku? Lista jest długa. To nie tylko charakter

Chociaż to geny decydują o tym, jak wygląda i działa ciało człowieka, sam proces dziedziczenia bywa wyjątkowo skomplikowany. Bo mimo iż dla rozwoju i funkcjonowania organizmu malucha kluczowe są geny, które otrzymuje od rodziców, sporo do powiedzenia mają również te pochodzące od dziadków. Co dziecko może więc odziedziczyć po babci i dziadku? Lista jest długa.