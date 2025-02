Choć zwykle były traktowane jak coś mocno odbiegającego od normy, związki ze sporą różnicą wieku wcale nie są rzadkością. Według przeprowadzonego w 2022 roku badania IPSOS, aż 4 na 10 osób umawiało się wcześniej z kimś o 10 lub więcej lat starszym/młodszym od nich. Zdecydowanie częściej mężczyźni wybierali partnerkę młodszą o 10+ lat (25 proc.). Tylko 14 proc. kobiet umawiało się z dużo młodszymi mężczyznami. Natomiast w odwrotnej konfiguracji, tj. jeśli chodzi o spotykanie się z kimś 10+ lat starszym od siebie, zdecydowanie kobiety wiodły prym w porównaniu do mężczyzn (28 proc. i 21 proc.). Jeśli chodzi o ogólne zapatrywanie się na możliwość stworzenia stałej relacji z dużą różnicą wieku, Amerykanie są na tę możliwość bardzo otwarci: 57 proc. chętnie umówiłoby się z kimś o 10 lat od nich starszym, a 48 proc. z kimś o 10 lat młodszym. Jak widać, nie są to marginalne dane, a prawdopodobnie ogromna zmiana w tendencji do nawiązywania relacji o szerszych horyzontach wiekowych. Nieco niepokoić może fakt, że relacje mężczyzn z młodszymi kobietami akceptuje ponad 70 proc. mieszkańców USA, zaś gdy to kobieta ma młodszego partnera, akceptuje to już tylko 60 proc. Amerykanów.