Spis treści: 01 Najszczęśliwsze znaki zodiaku 2023 - Baran

02 Najszczęśliwsze znaki zodiaku 2023 - Byk

03 Najszczęśliwsze znaki zodiaku 2023 - kto jeszcze?

Taki układ zdarza się to mniej więcej raz na 12 lat, ponieważ planeta potrzebuje około roku, aby przejść przez każdy ze znaków zodiaku. Ponieważ tranzyty te nie zawsze pokrywają się dokładnie z rokiem kalendarzowym - a retrogradacje czasami cofają planetę - Jowisz czasami dzieli rok między dwa znaki. I tak jest właśnie w tym roku, kiedy to szczęśliwe wibracje poczują Baran i Byk. Dla Barana i Byka to będzie wspaniały rok. Nawet Saturn, planeta ograniczeń, nie stłumi zbytnio wibracji dla żadnego z tych znaków, ponieważ w końcu opuszcza Wodnika, gdzie jest od 2020 roku.

O tzw. szmaragdowym roku mówimy, kiedy rządzącą planetą jest Jowisz. Jowisz jest planetą obfitości - czego dotknie, zamienia w złoto. Posiadanie Jowisza w swoim znaku jest najlepszą opcją, jeśli masz nadzieję znaleźć miłość. To też czas podróży, odkrywania nawet najdalszych zakątków, często takich nawet spoza marzeń. To planeta losu, więc możesz spodziewać się dosłownie wszystkiego i nastawić się na to, że nie wszystko da się zaplanować.

Najszczęśliwsze znaki zodiaku 2023 - Baran

Baran w szczególności może spodziewać się szczęścia w finansach w 2023 roku. Ma teraz szansę na skupienie się na wzrostach w tej dziedzinie. Efekty pojawią się jeszcze w tym roku. Dla Barana Jowisz w jego znaku oznacza też, że Saturn w końcu "poluzuje" swój uścisk w sferze relacji. W rezultacie Barany mogą znaleźć szczęście wśród ludzi, nawiązując lub pielęgnując stare, dobre przyjaźnie.

Najszczęśliwsze znaki zodiaku 2023 - Byk

Dla Byka 2023 r. to swoiste preludium do finansowych sukcesów. Plony będzie zbierał w 2024, kiedy to Jowisz zakończy już swój tranzyt. W 2023 r. na Byka czeka natomiast zasłużona ulga w dziedzinie kariery. Byki od końcówki 2020 r. za sprawą Saturna w Wodniku czuły dużą presję na tej właśnie płaszczyźnie. Teraz, w lutym, a najbardziej w marcu poczują ulgę - napięcie opadnie. Ciężka praca zacznie popłacać. Byki poczują dumę z tego, co osiągnęły. Jowisz naprawdę przyniesie im szczęście.

Najszczęśliwsze znaki zodiaku 2023 - kto jeszcze?

Bliźnięta: W tym roku osoby urodzone pod tym znakiem zodiaku zaczną realizować wszystkie swoje cele. Bez znaczenia, czy chodzi o awans w pracy, oświadczyny czy realizację marzenia. Rok 2023 da ci ogromne szczęście. Wykorzystasz w końcu całą swoją wiedzę.

Strzelec: Roczny horoskop na 2023 rok przewiduje, że w tym roku będzie ci naprawdę dobrze. Doświadczysz zupełnie nowych możliwości i znaczących przełomów w każdej dziedzinie swojego życia. Większość z was będzie dążyć do swoich celów i poczuje siłę do podejmowania nowych działań.