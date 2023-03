Magiczne słowa dla znaków zodiaku. Te afirmacje zapewnią szczęście i dostatek

Nie bez powodu mówi się, że słowa mają ogromną moc. Fani astrologii są przekonani o tym, że poprzez afirmację możemy przyciągnąć do siebie szczęście i przyspieszyć rozwój osobisty

są przekonani o tym, że poprzez afirmację możemy przyciągnąć do siebie szczęście i przyspieszyć rozwój osobisty Regularne powtarzanie pewnych fraz o poranku pomaga osiągnąć wewnętrzny spokój, motywuje do działania i przyciąga pozytywną energię do naszego życia

Warto więc dowiedzieć się, jakie słowa przypisane do naszego znaku zodiaku , mogą odmienić los niczym magiczne zaklęcie

Reklama

Baran (21.03-19.04) - To co robię, jest dla mnie dobre

Zodiakalne Barany często podejmują radykalne decyzje o zmianie zawodu, przeprowadzce czy zakończeniu relacji, która nie daje im satysfakcji. Spotykają się wówczas z różnymi opiniami, jednak nie powinny być one dla nich wyrocznią. Osoby spod tego znaku powinny wzmacniać wiarę w słuszność podejmowanych przez siebie decyzji. Tylko wtedy będą w stanie realnie zmienić swoje życie, nie oglądając się w przeszłość.

Byk (20.04-20.05) - Jestem wspaniała taka, jaka jestem

Osobom spod znaku Byka niekiedy zarzuca się zbyt racjonalne podejście do życia, brak romantyzmu czy spontaniczności. Nad pewnymi zachowaniami możemy pracować, jednak nic na siłę. Każdy z nas jest wspaniały dokładnie taki, jaki jest i zasługuje na szczęście niezależnie od usposobienia. Byki mają zresztą wspaniały charakter. Nie są może zbyt wylewne, jednak pod twardą skorupą skrywają złote serce.

Sprawdź: Idealne partnerki dla znaków zodiaku. Byk docenia nietuzinkową osobowość, a Ryby wrażliwość

Bliźnięta (21.05-21.06) - Kocham siebie i zasługuję na miłość

Niestałość zodiakalnych Bliźniąt w relacjach wcale nie oznacza, że nie potrafią one stworzyć trwałego związku. To osoby, które pragną mieć u swego boku kogoś, przy kim poczują się naprawdę szczęśliwe. Podobnie jest zresztą w pozostałych sferach życia. Ludzie spod tego znaku muszą zrozumieć, że ich poczynania niekiedy będą spotykać się z negatywnymi reakcjami otoczenia, ale przecież nie każdy musi darzyć ich sympatią.

Zdjęcie Długotrwałe poszukiwania odpowiedniego partnera dają zodiakalnym Bliźniętom pewność co do jego wyboru / 123RF/PICSEL

Rak (22.06-22.07). Mam pełną kontrolę nad własnym życiem

Osoby spod znaku Raka to wrażliwe istoty, które często kierują się w życiu emocjami i stawiają dobro innych nad swoim. Muszą więc nauczyć się podejmować decyzje na chłodno, w zgodzie z własnymi przekonaniami tak, aby odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Nie mogą pozwolić, aby partner czy przyjaciel wpływał na ich wybory w najważniejszych kwestiach.

Lew (23.07-22.08) - Jestem dobry i sprawiedliwy

Zodiakalne Lwy są charyzmatyczne i pewne siebie, jednak niekiedy zarzuca się im zbytnie skupienie na sobie oraz swoich interesach. Mogą mieć wówczas poczucie, że postępują źle i nie są dobrymi ludźmi, jednak nigdy nie powinny postrzegać siebie w ten sposób. Negatywne opinie osób, które dobrze nas nie znają, nie powinny w żadnym stopniu wpływać na nasze samopoczucie. Osoby spod tego znaku są może dumne i lubią być w centrum uwagi, jednak na pewno nie krzywdzą ludzi celowo.

Panna (23.08-22.09). Nie jestem idealna i dobrze mi z tym

Wieczne dążenie do perfekcji bywa męczące. W życiu nie chodzi przecież o to, aby stać się ideałem, tylko pozostać sobą. Zodiakalna Panna nie powinna więc ganić się za to, że zdarzyło się jej popełnić błąd w pracy, nie odkurzyć mieszkania czy spóźnić na spotkanie z przyjaciółmi. Musi zrozumieć, że jest fantastyczną osobą, która ma prawo mieć swoje wady i musi je po prostu zaakceptować.

Przeczytaj: Oto 5 kobiecych znaków zodiaku, które są skazane na sukces. Jesteś jednym z nich?

Waga (23.09-22.10). Moje decyzje są słuszne

Waga potrafi miesiącami roztrząsać sytuacje ze swojego życia, rozważając przy tym, czy w danym momencie na pewno nie można było zachować się lepiej. Analityczny umysł osób spod tego znaku jest dużym atutem, jednak nakładanie na siebie ciągłej presji jest również bardzo męczące. Trzeba zrozumieć, że raz podjęta decyzja jest słuszna, a do przeszłości i tak już przecież nie wrócimy.

Zdjęcie Roztrząsanie wydarzeń z przeszłości nie zmieni obrotu spraw. Zodiakalna Waga musi to sobie uświadomić / 123RF/PICSEL

Skorpion (23.10-21.11). Potrafię odpuszczać

Zodiakalne Skorpiony pod względem charakteru są jednym z najsilniejszych znaków zodiaku. Walcząc o swoje przekonania, bywają stronnicze i agresywne. Zależy im na tym, aby zawsze wygrywać nawet wtedy, gdy "gra nie jest warta świeczki". Osoby spod tego znaku muszą więc po prostu nauczyć się odpuszczać i wybierać spokój, zamiast ciągłej walki z innymi osobami.

Strzelec (22.11-21.12). Mam w sobie wielki potencjał

Osoby spod znaku Strzelca mają tendencję, aby planować wielkie rzeczy, jednak z reguły dość szybko z nich rezygnują. Zaczynają bowiem wątpić w słuszność swoich idei. Aby osiągnąć sukces, muszą wzmacniać wiarę w swój potencjał. To inteligentni ludzie, którzy do wielkiego sukcesu potrzebują jedynie odrobiny samozaparcia.

Koziorożec (22.12-19.01). Mam prawo żyć pełnią życia

Koziorożce są bardzo pracowite, jednak czy wieczne podnoszenie poprzeczki naprawdę sprawia, że są szczęśliwe? Muszą odpowiedzieć sobie na to pytanie i dać szansę, aby rozkwitnąć. Każdy z nas ma prawo żyć pełnią życia, dokładnie tak jak chce, a nie spełniając cudze oczekiwania. Prawdziwa pasja przynosi więcej dobrego niż podążanie drogą, która na pierwszy rzut oka wydaje się słuszna.

Wodnik - (20.01-18.02). Mój czas jest ważny i mogę spędzać go tak, jak chcę

Zodiakalne Wodniki są towarzyskie i bardzo tolerancyjne. Ich otwartość przyciąga ludzi niczym magnes, jednak ma to również swoje minusy. Osoby spod tego znaku muszą zrozumieć, że czas, który spędzają same ze sobą, również jest wartościowy i potrzebny. Ludzie nie przestaną lubić ich tylko dlatego, że nie będą przyjmować propozycji spotkań przez kilka dni z rzędu. W końcu równowaga to podstawa udanego życia.

Zdjęcie Czas spędzany w samotności również jest nam potrzebny / 123RF/PICSEL

Ryby - (19.02-20.03). Jestem silna i nic mnie nie złamie

Ryby to marzyciele, którzy wierzą w dobre intencje ludzi wokół siebie. To naraża je na wiele nieprzyjemnych sytuacji w życiu. Gdy jednak okazuje się, że ktoś celowo je okłamał lub złamał im serce, powinny potraktować takie doświadczenie jako naukę, z której wyciągną wnioski. Wszystko, co spotyka nas w życiu, kształtuje nasz charakter. W trudnych chwilach warto powtarzać sobie, że jesteśmy silni i trudne momenty nas nie złamią.

Czytaj również: Cichopek i Kurzajewski są sobie przeznaczeni. Ich znaki zodiaku potwierdzają to, co wszyscy widzą

Zobacz także: