Mężczyźni są wzrokowcami i nie jest żadną tajemnicą, że to właśnie na wygląd zwracają uwagę w pierwszej kolejności. Niektórzy potrafią zakochać się od pierwszego wejrzenia w pięknym uśmiechu i dużych oczach, inni skupiają uwagę na zgrabnej sylwetce czy długich nogach. Ale to nie oczy, uśmiech czy pośladki są tym, co mężczyźni lubią w nas najbardziej!

Dziennikarka portalu yourtango.com, Rebecca Jane Stokes, postanowiła sprawdzić, co tak naprawdę pociąga mężczyzn i spytała ich, na co zwracają uwagę w pierwszym momencie. Stokes ułatwiła im jednak zadanie, precyzując, że chodzi o moment, w którym po raz pierwszy widzą swoją kobietę nago. Jaka odpowiedź padała najczęściej?

Reklama

Co najbardziej podoba się mężczyznom w kobiecym ciele? Jest zaskoczenie!

Najczęściej podawaną przez mężczyzn odpowiedzią na to pytanie były "piersi i biodra", co raczej nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Bardzo często pojawiała się jednak inna, niespodziewana odpowiedź...

Całkiem spora część panów przyznała, że dużą wagę przywiązują do... skóry partnerki. Większość mężczyzn preferuje zadbaną, gładką, pięknie pachnącą skórę, ale niektórzy zwracają też uwagę na tatuaże, a nawet widoczną gęsią skórkę! Spodziewałyście się takiej odpowiedzi?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Burek sam nie poprosi o pomoc": Apel Renaty Przemyk INTERIA.PL

***

Zobacz również:

Kiedy wynaleziono satysfakcję z seksu?