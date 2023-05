Spis treści: 01 Trzy rodzaje zdrady

02 Jakie są pierwsze objawy zdrady?

03 Oznaki zdrady w przypadku kobiet. Zwróć uwagę na to zachowanie

04 Pierwsze oznaki zdrady w przypadku mężczyzn

Trzy rodzaje zdrady

Jak doradzają detektywi, zajmujący się zawodowo tropieniem zdrad, jeśli podejrzewamy, że nasz partner lub partnerka nie są uczciwi, w pierwszej kolejności powinniśmy zdefiniować rodzaj zdrady. Wyróżnia się:

zdradę fizyczną (seksualną),

zdradę psychiczną (emocjonalną),

zdradę wirtualną.

Mały człowiek, wielkie emocje. Sygnały, których nie można ignorować i rzeczy, z których się nie wyrasta

Budzą niepokój i lęk. Decydują o tym, jak się czujemy codziennie rano. Co negatywne myśli robią z naszym myśleniem?

Sprawdź, czy on na pewno jest "tym jedynym"! 12 pytań i poznasz odpowiedź

Strefy erogenne mężczyzn. Trik na rozpalenie męskich zmysłów. Wiele kobiet nie ma o nim pojęcia Jak wynika z ich doświadczeń, najtrudniejsza do zaakceptowania jest zdrada fizyczna, choć to ta psychiczna może okazać się najbardziej niebezpieczna i zagrażająca związkowi. Trudno ją jednak zdefiniować, bo konkretne zachowania mogą być przez jednego partnera postrzegane już jako zdrada, a inny nieszczególnie się nimi przejmie.

Zdrada wirtualna polega na tym, że partner spędza mnóstwo czasu w sieci, godzinami rozmawiając, a nawet flirtując. Wirtualne relacje są bardzo atrakcyjne, bo pozwalają na brak zaangażowania, ale czasem nawet i one przekształcają się w realne.

Reklama

Czytaj także: Zdradzają, kłamią i wyjawiają sekrety. Oto najmniej uczciwe znaki zodiaku

Jakie są pierwsze objawy zdrady?

Pierwszym objawem zdrady partnera jest pojawienie się nagłych, niepokojących zmian w zachowaniu. Dotyczą one codziennych nawyków, relacji z innymi ludźmi oraz oczywiście sfery intymnej. Jeśli partnerzy dość dobrze się znają i dotychczas spędzali ze sobą sporo czasu, to zmiany te zostaną dość szybko zauważone. Na co należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności?

coraz częstsze wychodzenie z domu,

zasłanianie się obowiązkami zawodowymi i biznesowymi spotkaniami,

zaniechanie współżycia seksualnego,

unikanie spędzania wolnego czasu z partnerem,

zmiana nawyków i przyzwyczajeń,

zmiana haseł do komputera i telefonu,

unikanie rozmów telefonicznych w obecności partnera,

nowe hobby związane z częstym wychodzeniem z domu,

większa dbałość o swój wygląd fizyczny,

pojawienie się nowych znajomych i unikanie sytuacji, w których partner mógłby ich poznać.

Warto wiedzieć, że pierwszy symptomy zdrady u kobiet różnią się często od tych występujących u mężczyzn.

Oznaki zdrady w przypadku kobiet. Zwróć uwagę na to zachowanie

Uczucia Taki partner zmieni życie w piekło. Oto pierwsze sygnały ostrzegawcze W przypadku kobiet jednym z pierwszych i najważniejszych symptomów, zwiastujących zdradę jest brak chęci na wspólne spędzanie czasu z partnerem, unikanie dotyku, obojętność i chłód.

Gdy kobieta zaczyna w dodatku dbać o siebie bardziej niż dotychczas, zmienia fryzurę i odświeża garderobę (oraz inwestuje w nową bieliznę) to może być dość jasny sygnał, że w związek wkradła się zdrada.

Zdjęcie Kobieta, która zaczęła nagle mocniej dbać o siebie i spędza wiele godzin na telefonie może mieć na sumieniu zdradę / 123RF/PICSEL

Partnera zaalarmować powinny także długie godziny spędzane przed laptopem lub telefonem komórkowym i blokowanie dostępu do tych urządzeń.

Pierwsze oznaki zdrady w przypadku mężczyzn

W przypadku mężczyzn pierwszym objawem zdrady jest nie tylko unikanie kontaktu i brak chęci na wspólne spędzanie czasu, ale wręcz "chowanie partnerki przed całym światem". Mężczyzna, który zdradza, zaczyna wszędzie chodzić sam - na zakupy, spacery, siłownię, a nawet do znajomych czy przyjaciół. Nie przedstawia już swojej żonie lub partnerce nowych osób, nie zaprasza jej też na kolacje czy spotkania ze współpracownikami.

Zdjęcie Oznaki zdrady to nie tylko szminka odbita na koszuli. Często świadczą o niej zachowania, które bagatelizujesz / 123RF/PICSEL

Partner, który zdradza, zaczyna mieć też pierwsze sekrety i choć robi wszystko, by nie wyszły one na jaw, czasem zalicza wpadki. W domu skupia się na żonie lub partnerce, zasypując ją prezentami i kwiatami bez okazji. O sobie nie mówi już prawie nic. Ta próba zamaskowania wyrzutów sumienia to jasny sygnał, że mężczyzna dopuścił się zdrady.

Zobacz również: Pytanie, które musisz zadać przed ślubem. Rozwieje wszystkie wątpliwości