Zanim noclegi zostaną zarezerwowane a atrakcje wykupione, warto sprawdzić, czy nie mamy możliwości obniżenia naszych wydatków. Osoby wybierające się na urlop mają najczęściej sposobność do wykorzystania świadczeń z pracy. Wsparcie finansowe umożliwia niekiedy w ogóle wyjazd na wakacje całą rodziną. Jest też okazją do zaoszczędzenia pieniędzy.

Dlatego dobrze dowiedzieć się, jaka kwota przysługuje w ramach świadczenia, a także kto i ile pieniędzy może otrzymać. Ważną kwestią jest też droga wnioskowania, czyli to, w jaki sposób poprawnie ubiegać się o dodatkowe pieniądze na wakacje. Przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Wczasy pod gruszą 2023: jak to działa?

Wymieniając najpopularniejsze formy dodatków do wakacji, nie można nie wspomnieć o „Wczasach pod gruszą”. Jak działa ten rodzaj dofinansowania? Program jest przeznaczony dla pracowników przedsiębiorstw oraz instytucji, które odprowadzają pieniądze do ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Jeśli zatrudniony nie wie, czy może skorzystać z "Wczasów pod gruszą" – czy jego firma opłaca ZFŚS, powinien o to zapytać dział zarządzania zasobami ludzkimi (HR). Obowiązek zapisania przedsiębiorstwa do ZFŚS mają też właściciele firm, w których pracuje ponad 50 osób.

Wczasy pod gruszą 2023: jak dostać świadczenie?

Dofinansowanie z programu "Wczasy pod gruszą" jest dostępne dla osób, które są objęte funduszem. Mogą to być pracownicy, emeryci, renciści, a także członkowie ich rodzin, których dochód nie przekracza 6000 złotych brutto.

O wysokości zwrotu z "Wczasów pod gruszą" decyduje wysokość dochodu. Podstawą prawną jest Art. 8 Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń z 1994 roku. Z kolei szczegóły regulaminu dotyczącego przyznawania dofinansowania ustala pracodawca.

„Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 Ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów” – możemy przeczytać w Art. 8. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Żeby dostać świadczenie w ramach "Wczasów pod gruszą", należy złożyć pracodawcy/ działowi HR oświadczenie o aktualnej sytuacji majątkowej, a także wniosek. Następnie trzeba czekać na decyzję.

Wczasy pod gruszą 2023: ile pieniędzy można dostać?

Przy wypłacie środków z programu "Wczasy pod gruszą" nie są brane pod uwagę aspekty takie jak staż pracy i kwalifikacje. Ważne natomiast jest to, ile zarabia zatrudniony. Nie ma też dokładnych wytycznych, ile najmniej, a ile najwięcej można otrzymać z ZFŚS. Refundacja kosztów to najczęściej od 200 do 1000 złotych.

Dobrze też wiedzieć, ile razy można otrzymać pieniądze z "Wczasów pod gruszą" w trakcie roku. Najczęściej świadczenie jest wypłacane tylko jednorazowo. Jednak pracodawca może uwzględnić wyższą liczbę w regulaminie swojej firmy.

Świadczenie urlopowe 2023: co to jest?

Ze świadczenia urlopowego mogą skorzystać osoby zatrudnione w tych firmach, które zrezygnowały z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Najczęściej są to przedsiębiorstwa, w których nie pracuje więcej niż 50 osób. Warto wiedzieć, że świadczenie urlopowe jest przyznawane dobrowolnie.

Pracodawca ustala ponadto samodzielnie kwotę świadczenia urlopowego. Równocześnie nie może być ona wyższa niż odpis podstawowy na ZFŚS, którego wartość ustala się na konkretny rok kalendarzowy. W 2023 roku kwota wyniosła 4434,58 zł.

Świadczenie urlopowe 2023: ile pieniędzy można dostać?

Można wyznaczyć orientacyjne wartości świadczenia urlopowego w 2023 roku na podstawie odpisu na ZFŚS. Dla osoby zatrudnionej w normalnych warunkach pracy przewiduje się kwotę 1662,97 zł. Natomiast dla wykonującej pracę w szczególnych warunkach lub czynności zawodowe o szczególnym charakterze – kwotę 2217,29 zł.

Oba świadczenia dotyczą osób zatrudnionych na pełen etat. Z kolei w przypadku osób wykonujących swoją pracę w niepełnym wymiarze czasowym, wartość świadczenia urlopowego 2023 jest ustalana proporcjonalnie do konkretnego wymiaru pracy. Dobrze wiedzieć, że w przeciwieństwie do programu "Wczasy pod gruszą", nie jest brana pod uwagę sytuacja materialna i życiowa.

Czy będzie nowy bon turystyczny w 2023 roku?

Miniona sytuacja epidemiologiczna wymagała od Rządu odważnych ruchów w kontekście pomocy socjalnej. Ze środków przeznaczonych na walkę z wirusem, Państwo wygospodarowało ogromną kwotę – 4 miliardy złotych, aby rodziny zostały odciążone finansowo, gdy wybierają się na wypoczynek. Usługa cieszyła się dużą popularnością wśród obywateli. Dlatego teraz wszyscy zastanawiają się, czy będzie nowy bon turystyczny w 2023 roku?

Bon turystyczny obowiązywał od 1 sierpnia 2020 r. do 31 marca 2023 r. Program polegał na tym, że polskie rodziny otrzymywały na każde dziecko po 500 złotych. Z kolei na dziecko z niepełnosprawnością 1000 złotych. Zrealizowanie bonu było możliwe w celach turystycznych, na przykład w takich punktach jak hotele, hostele, apartamenty, czy agroturystyka.

Do marca tego roku wykorzystując bon turystyczny, zatwierdzono ponad 5,5 miliona transakcji. Rząd przeznaczył na ich sfinansowanie aż 3,2 miliarda złotych z budżetu Polski. Do sprawy dotyczącej tego, czy będzie nowy bon turystyczny w 2023 roku, odniósł się wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

„Nie ma takiej możliwości, aby pojawił się nowy bon turystyczny w takiej formie, w jakiej był wcześniej. Nie ma możliwości, żeby teraz przeznaczono 4 mld zł na takie wsparcie. Takiego programu na pewno nie będzie. Na tę chwilę trwają natomiast prace analityczne co do innej formy wspierania krajowej turystyki” – dobitnie stwierdził wiceminister w wywiadzie dla PAP.

