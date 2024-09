Każdy z nas wie doskonale, czym jest stan zakochania. Motyle w brzuchu, radosne uniesienie i patrzenie na świat przez różowe okulary to klasyczne symptomy romansu, o których opowiadają nasze ulubione filmy, książki i piosenki. Od wczesnej młodości uczymy się rozpoznawać znaki miłości, zauroczenia czy nawet niewinnego flirtu. To wszystko staje się oczywiste, kiedy zaczynamy być z kimś blisko i czujemy te charakterystyczne emocje. Ale co się dzieje, gdy te uczucia zaczynają powoli wygasać? Gdy miłość, która wcześniej była tak intensywna, traci swój blask? Proces odkochiwania się to temat, o którym mówi się rzadziej, a który może być równie trudny do zrozumienia, co samo zakochanie. Jakie są objawy tego stanu?

Oto 6 sygnałów, które pomogą ci rozpoznać, że powoli odkochujesz się w swoim partnerze.

Brakuje ci zaangażowania w rozmowy

Na początku każdej relacji rozmowy wydają się nieskończonym źródłem przyjemności. Godziny spędzone na wspólnych dyskusjach, wymiana myśli i poglądów, wspólne plany - to wszystko buduje bliskość. Jednak, gdy miłość zaczyna wygasać, konwersacje stają się rutyną lub nawet obowiązkiem. To z kolei sprawia, że zaczynasz unikać dłuższych wymian zdań, a zadawanie partnerowi prostych pytań, np. "Jak minął dzień" zwyczajnie cię irytuje. Nie odczuwasz już także potrzeby dzielenia się swoimi emocjami, przemyśleniami czy codziennymi wydarzeniami.

Jednym z sygnałów tego, że się odkochujesz jest to, że nie masz ochoty na rozmowy ze swoim partnerem, mimo że wcześniej to uwielbiałaś 123RF/PICSEL

Coraz więcej czasu spędzasz z dala od niego

W zdrowych związkach wspólne spędzanie czasu to naturalna część relacji. Daje poczucie bliskości, wspólnoty i radości z bycia razem. Ale kiedy miłość zaczyna gasnąć, zaczynasz odczuwać potrzebę dystansu. Czas spędzony z partnerem, który kiedyś był pełen radości i emocji, zaczyna cię męczyć lub nawet nudzić. Zamiast planować wspólne weekendy, wybierasz spotkania z przyjaciółmi, samotne wyjścia czy dłuższy czas spędzany na pracy lub hobby.

Nie masz ochoty na intymność

Intymność to nie tylko seks, ale również przytulanie, dotyk czy nawet zwykłe trzymanie się za ręce. Kiedy jesteśmy zakochani, ta bliskość daje nam radość i jest naturalnym sposobem wyrażania uczuć. Jednak, kiedy zauważasz, że unikasz kontaktu fizycznego, to znak, że twoja uczucia maleją. Brak ochoty na intymność może również świadczyć, że nie czujesz do partnera takiej samej chemii, jak kiedyś i to co było naturalne, teraz staje się ciężarem lub wręcz niekomfortowym doświadczeniem.

Jeśli nie masz ochoty na intymność z partnerem może to oznaczać, że powoli przestajesz żywić do niego głębokie uczucia 123RF/PICSEL

Drażnią cię rzeczy, które kiedyś były urocze

Początek związku to czas, kiedy drobne dziwactwa partnera wydają się nam urocze. Jego specyficzne nawyki, powiedzonka czy przyzwyczajenia mogą budzić uśmiech i ciepłe uczucia. Jednak, kiedy miłość zaczyna gasnąć, te same zachowania zaczynają irytować. To, co kiedyś było zaletą, powoli staje się wadą, a jego dziwne zachowanie zaczyna działać ci na nerwy, a później wywołuje złość lub frustrację.

Przestajesz planować wspólną przyszłość

Planowanie wspólnej przyszłości to jeden z najważniejszych elementów trwałej relacji. Marzenia o wspólnych wakacjach, wyobrażenie sobie wspólnego mieszkania czy nawet myśli o małżeństwie i dzieciach to naturalne działanie, gdy naprawdę kogoś kochamy. W momencie, w którym przestajesz myśleć o partnerze jako o nierozerwalnej części swojego życia, można mówić o tym, że twoja uczucie do niego wygasło. Dodatkowo zamiast wyobrażać sobie was razem za kilka lat, coraz częściej myślisz o życiu bez niego, a nawet zaczynasz planować działania w pojedynkę.

Na to, że przestajesz kochać swojego partnera, może zwrócić uwagę fakt, że przestajesz planować z nim wspólną przyszłość 123RF/PICSEL

Zaczynasz czuć wobec niego obojętność

Złość, frustracja, smutek - to emocje, które mimo wszystko świadczą o zaangażowaniu emocjonalnym i chęci bycia z drugą osobą. Jednak, kiedy te emocje zaczynają ustępować miejsca obojętności, sytuacja staje się poważna. Jeśli przestajesz reagować na sukcesy, porażki czy problemy partnera, a jego życie staje się dla ciebie niemal obojętne, to ostateczny sygnał, że coś poszło nie tak. Obojętność to także ostatni etap odkochania - kiedy nie zależy ci już na tym, co dzieje się w życiu partnera, oznacza to, że emocjonalna więź została zerwana.

Co robić, gdy czujesz, że się odkochujesz?

Miłość to delikatna materia, która wymaga ciągłej pielęgnacji. Niestety, nie każda relacja jest w stanie przetrwać próbę czasu i trzeba się z tym pogodzić. Jednak, kiedy uczucia zaczynają wygasać, warto zadać sobie pytanie: czy nadal zależy mi na tej osobie, czy może odkochuję się i relacja zmierza ku końcowi?

Wczesne rozpoznanie tych sygnałów może pomóc w podjęciu trudnej, ale koniecznej decyzji. Obojętność, brak zaangażowania i fizycznej bliskości to wyraźne znaki, że czas ruszyć dalej i - co równie istotne - nie krzywdzić osoby, która być może wciąż darzy cię ogromnym uczuciem i snuje plany wspólną przyszłość do grobowej deski.

