Aby zachować piękną opaleniznę , ważna jest odpowiednia pielęgnacja skóry oraz kilka dodatkowych kroków, które pomogą utrzymać jej kolor. Nawilżenie jest kluczowym elementem w utrzymaniu opalenizny. Skóra dobrze nawilżona wygląda zdrowo i jest mniej podatna na złuszczanie się. Regularne stosowanie balsamów nawilżających, kremów i olejków do ciała pomaga utrzymać opaleniznę na dłużej. Produkty takie jak balsamy z aloesem, masłem shea czy gliceryną oraz naturalne olejki, takie jak kokosowy, arganowy czy migdałowy, mogą być bardzo skuteczne. Specjalne balsamy po opalaniu, które łagodzą skórę, również przyczyniają się do przedłużenia trwałości opalenizny.

Unikanie gorących kąpieli jest równie ważne, ponieważ gorąca woda może prowadzić do wysuszania skóry i przyspieszać proces złuszczania się naskórka, co sprawia, że opalenizna szybciej zanika. Zamiast tego, letnie lub chłodne prysznice są bardziej przyjazne dla skóry.

Na rynku dostępne są również specjalne produkty, które pomagają utrzymać opaleniznę na dłużej. Są to balsamy brązujące, samoopalacze oraz kosmetyki po opalaniu z dodatkiem składników podtrzymujących kolor skóry. Balsamy brązujące z delikatnym efektem samoopalającym oraz samoopalacze w formie kremu, pianki czy sprayu mogą być używane do podtrzymania opalenizny. Kosmetyki po opalaniu z dodatkiem DHA, który wspomaga utrzymanie opalenizny, są także godne uwagi.

Spożywanie antyoksydantów, takich jak witaminy C i E, jest kolejnym ważnym elementem. Antyoksydanty chronią skórę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki i wspierają regenerację komórek. Produkty bogate w antyoksydanty to owoce jagodowe, orzechy, nasiona i zielona herbata. Włączanie ich do codziennej diety pomoże utrzymać skórę w dobrej kondycji.

Nawodnienie od wewnątrz jest równie istotne jak nawilżanie skóry zewnętrznie. Picie dużej ilości wody pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia skóry, co wspiera jej zdrowy wygląd i elastyczność. Regularne picie wody przyczynia się do zachowania opalenizny na dłużej.

Suplementy diety mogą również wspomagać utrzymanie opalenizny. Produkty zawierające beta-karoten, witaminę C, witaminę E oraz antyoksydanty pomagają w zachowaniu zdrowego wyglądu skóry i utrzymaniu jej koloru. Beta-karoten działa jako naturalny barwnik, który może wspierać pigmentację skóry. Witaminy C i E oraz antyoksydanty chronią skórę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki, co również przyczynia się do dłuższego utrzymania opalenizny.