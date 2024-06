Papier ryżowy to rewolucja, jeśli chodzi o domową pielęgnację twarzy i z powodzeniem może być używany zamiast popularnych maseczek w płachcie dostępnych w drogeriach . Jest łatwy w nasączeniu i można użyć do tego praktycznie każdego ulubionego produktu pielęgnacyjnego od toniku, po emulsję aż po serum.

Warto wspomnieć, że to także bardzo tanie rozwiązanie , a jego działanie z powodzeniem można porównać do produktów kosztujących kilkadziesiąt czy nawet kilkaset złotych .

Ponadto posiada elastyczną strukturę, dzięki czemu można go łatwo rozprowadzić po całej twarzy. Łatwość aplikacji to nie jedyny plus tego produktu, który częściej niż w łazience, spotykany jest w kuchni. Papier ryżowy kryje w sobie masę składników odżywczych, które wynikają z naturalnych właściwości ryżu.