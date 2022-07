Spis treści: 01 Ocet jabłkowy na włosy? Poznaj jego właściwości

02 Ocet jabłkowy na włosy - jak stosować?

03 Ocet jabłkowy na włosy bez spłukiwania. Jak działa?

04 Ocet jabłkowy na zniszczone, suche włosy. Odżywia i nabłyszcza!

05 Ocet jabłkowy na kręcone włosy. Działa natychmiast!

06 Jak rozjaśnić włosy octem jabłkowym?

Ocet jabłkowy na włosy? Poznaj jego właściwości

Ocet jabłkowy to jeden z najpopularniejszych, naturalnych produktów, znanych ze swojego zbawiennego wpływu na włosy. Stosowały go już nasze babcie, które nie mogły liczyć na duży wybór kosmetyków i były fankami prostych rozwiązań. Współcześnie ocet doceniają wielbicielki naturalnych, ekologicznych zabiegów kosmetycznych, które są korzystne nie tylko dla nas, ale także dla środowiska.

Ocet jabłkowy jest doskonały do pielęgnacji włosów ze skłonnością do przetłuszczania oraz z łupieżem, reguluje poziom pH skóry głowy i zapobiega puszeniu się włosów. Ocet znany jest także ze swoich zakwaszających właściwości - wygładza łuski włosów, zamyka je, wzmacnia i nabłyszcza.

Ocet jabłkowy na włosy - jak stosować?

Zdjęcie Ocet jabłkowy na włosy można stosować na kilka sposobów / 123RF/PICSEL

Ocet jabłkowy na włosy można stosować na kilka sposobów, ale największą popularnością cieszy się płukanka. Płukankę z octu jabłkowego należy stosować zawsze po umyciu włosów, do ostatniego płukania.

Płukanka z octu jabłkowego na włosy: przepis:

Aby przygotować płukankę z octu jabłkowego, należy wlać łyżkę stołową octu do 500 ml wody, najlepiej filtrowanej. Po umyciu i wypłukaniu włosów należy dodatkowo wypłukać je w tak przyrządzonej miksturze, wytrzeć ręcznikiem i suszyć jak zwykle. Taka płukanka zmniejsza m.in. tendencję do przetłuszczania się skóry głowy.

Wcierka z octu jabłkowego do włosów: przepis

Sporą popularnością cieszy się także wcierka z octu jabłkowego. By ją sporządzić, należy wymieszać łyżkę octu z czterema łyżkami wody. Tak przygotowaną miksturę wcieramy dokładnie w skalp i spłukujemy po kilku minutach. Do przyrządzenia wcierki również najlepiej sprawdzi się woda filtrowana. Wcierka do włosów z octu jabłkowego pomaga zwalczyć łupież.

Ocet jabłkowy: maska do włosów

Opalanie - tak czy nie? Fakty i mity dotyczące opalania Z octu jabłkowego z powodzeniem przygotujemy także domową maskę do włosów. Przyspiesza ona wzrost włosów, wzmacnia je i nawilża. By ją przygotować, należy wymieszać dwie łyżki octu jabłkowego oraz łyżkę oleju kokosowego z jedną łyżką wody. Tak przyrządzoną maskę należy nałożyć na wilgotne włosy, owinąć je folią i ręcznikiem i spłukać po około 20 - 30 minutach.

Można także wymieszać dwie łyżki octu jabłkowego z łyżką miodu, łyżeczką jogurtu naturalnego i żółtkiem. Tak przygotowaną miksturę również należy nałożyć na włosy i spłukać jak zawsze po około 30-40 minutach.

Ocet jabłkowy na włosy bez spłukiwania. Jak działa?

Zdjęcie Uznaje się, że spożywanie octu jabłkowego ma wpływ na poprawę wyglądu włosów i paznokci / 123RF/PICSEL

Ocet jabłkowy stosować można także na włosy bez spłukiwania. W tym celu wystarczy wlać do atomizera 400 ml wody, dodać dwie łyżki octu i tak przygotowaną mieszanką spryskiwać włosy codziennie rano. Choć ocet jabłkowy ma dość specyficzny i intensywny zapach, to warto wiedzieć, że ulatnia się on już po kilkunastu minutach, więc domowe kosmetyki na jego bazie można stosować także przed wyjściem z domu.

Ocet jabłkowy na zniszczone, suche włosy. Odżywia i nabłyszcza!

Ocet jabłkowy znany jest z tego, że z powodzeniem można go także stosować na zniszczone, suche włosy. Jest bowiem bogatym źródłem takich składników jak:



bioflawonoidy

potas

żelazo

magnez

miedź

wapń

siarka

krzem

witamina A

witaminy z grupy B

witamina C

witamina E.



Ocet chroni włosy przed mechanicznymi uszkodzeniami, zmniejsza łamliwość i ułatwia rozczesywanie. Dodatkowo mocno odżywia przesuszone włosy, wzmacnia je i chroni. Ocet błyskawicznie zamyka także łuskę włosa, dzięki czemu stają się błyszczące i lśnią.

Ocet jabłkowy na kręcone włosy. Działa natychmiast!

Właściwości octu jabłkowego docenią także właścicielki włosów kręconych. Ocet podkręca ich skręt i zmniejsza skłonności do puszenia. Kręcone włosy są zazwyczaj wysokoporowate, więc cechuje je najwyższy stopień rozchylenia łusek. Takie włosy są często mocno przesuszone, szorstkie, matowe, a wręcz zniszczone. Ocet szybko domyka łuski, nabłyszcza włosy i sprawia, że wyglądają na zdrowe i lśniące.

Jak rozjaśnić włosy octem jabłkowym?

Zdjęcie Ocet jabłkowy jest łatwo dostępny i kupisz go już za kilka złotych / 123RF/PICSEL

Z pomocą octu jabłkowego można także szybko i naturalnie rozjaśnić włosy. Już kilka takich zabiegów wystarczy, by uzyskać słoneczne, jasne refleksy. W tym celu należy zagotować dwie szklanki wody i dodać do nich dwie łyżki octu. Ostudzonym naparem płuczemy następnie umyte włosy i czekamy około 30 minut. Po tym czasie należy spłukać włosy letnią wodą, a następnie suszyć i stylizować jak zwykle.

Ocet jabłkowy stosować mogą wszystkie właścicielki włosów farbowanych, niezależnie od koloru, na jaki się zdecydowały. Ocet zmiękcza włosy, dodając im blasku, ale należy pamiętać, by stosować go z umiarem - przedawkowany może bowiem przesuszyć włosy!

