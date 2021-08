Manicure na długich paznokciach u rąk przez wiele osób uważany jest za elegancki i w salonach kosmetycznych decyduje się na niego sporo kobiet. Co jednak w przypadku pedicure? Okazuje się, że istnieją również fanki długich paznokci u stóp! Same zobaczcie:



Czy długie paznokcie u stóp to dobry pomysł?

Nowa moda dla wielu kobiet jest jednak kontrowersyjna. Wiele osób twierdzi, że długie paznokcie u stóp wyglądają jak nieestetyczne szpony, nawet estetycznie spiłowane i pomalowane ładnym kolorem, ponadto są bardzo niepraktyczne - czasem mogą wychodzić za obuwie! Z kolei kosmetyczki podkreślają, że długie paznokcie u stóp, zarówno naturalne, jak i tipsy mogą być niebezpieczne.





Zdecydowałybyście się na taką stylizację paznokci?

Jak zrobić pedicure w domu?

Na początku należy przygotować stopy - zmiękczyć skórki, a następnie pozbyć się ich za pomocą szpatułki (najlepiej drewnianej). Jeśli masz problemy ze ściągnięciem skórek szpatułką, wybierz cążki.

Oddziel palce specjalną gąbeczką - jeśli jej nie posiadasz sprawdzi się tu także zwykły papierowy ręcznik, który należy zrolować i włożyć pomiędzy palce u stóp. Wyrównaj płytkę paznokcia miękką stroną pilnika i nadaj odpowiedni kształt, po czym odtłuść paznokieć produktem na bazie alkoholu.

Paznokcie są przygotowane na nałożenie wymarzonego koloru!

Jak zrobić paznokcie hybrydowe w domu?

Do zrobienia paznokci hybrydowych w domu potrzeba trochę więcej przyborów oraz precyzji, ale nie jest to trudne. Bloczek polerski, szpatułka do skórek, cleaner, pilnik, waciki bezpyłowe, cleaner, baza, lakier hybrydowy, top oraz lampa UV / LED - tych rzeczy będziesz potrzebować.



Najpierw musisz oczywiście przygotować płytkę paznokcia. Odsuń skórki przy pomocy szpatułki (możesz też sięgnąć po cążki), zmatuj płytkę - najlepszy będzie do tego bloczek polerski - i nadaj kształt za pomocą pilnika. Potem przetrzyj paznokcie cleanerem, który je odtłuści - skorzystaj z wacika bezpyłowego.





Kolejnym krokiem będzie nałożenie cienkiej warstwy bazy, a następnie utwardzenie jej w lampie. Potem możesz już nałożyć wybrany lakier hybrydowy. Utwardź pierwszą warstwę w lampie, a następnie nałóż drugą i również ją utwierdź. Na koniec nałóż top i utwierdź go w lampie.



